Pensioni in fuga | un trend in continua crescita

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Mollare tutto per andare a vivere gli anni della propria pensione all'#estero? Se fino a qualche anno fa poteva sembrare un'ipotesi da bar, le ultime rilevazioni statistiche ed i report elaborati dai ricercatori di settore indicano che qualcosa è cambiato. Certo si tratta di un fenomeno che non deve essere generalizzato e che riguarda ancora una parte contenuta della platea dei pensionati VIDEO, ma sarebbe altrettanto superficiale liquidare la questione come qualcosa di irrilevante o passeggero. La verita' è che dietro alladi coloro che decidono di fare il grande passo ci sono considerazioni tutt'altro che irrazionali. I dati sui pensionati all'estero presentati nel quinto rapporto di Itinerari previdenziali A fare il punto della situazione negli scorsi giorni è stato Itinerari Previdenziali, societa' indipendente che da anni studia l'evoluzione del comparto previdenziale in ...