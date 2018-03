Pensioni in cumulo | il rinvio indecente dell' Inps e delle Casse

Pensioni - guerra tra Inps e Casse per il cumulo gratuito : Prosegue il botta e risposta tra Inps e Casse previdenziali sul cumulo gratuito delle Pensioni dei professionisti. Nonostante la convenzione firmata un mese fa tra Inps e Adepp, niente si è mosso e circa 8 mila professionisti si ritrovano senza pensione ma anche senza stipendio, tutto per colpa di 65 euro (Leggi anche Pensioni, cumulo dei professionisti bloccato per 65 euro). Facciamo un piccolo riepilogo sul cumulo gratuito. Nei giorni ...

Riforma Pensioni/ Cumulo contributivo - Inps chiede costi a carico delle casse (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Cumulo contributivo, Inps chiede costi a carico delle casse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 marzo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:07:00 GMT)

Pensioni - ultime notizie al 20/3 su allarme FMI - legge Fornero e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 20 marzo 2018 vedono arrivare un nuovo allarme dal Fondo Monetario Internazionale in merito alla tenuta dei conti previdenziali. Secondo i tecnici internazionali, la spesa Pensionistica nel tempo rischia di diventare troppo elevata [Video], rendendo di fatto la Manovra Fornero insufficiente. Un altola' al quale sono state accompagnate anche diverse ipotesi risolutive, come il ricalcolo degli assegni ...

Cumulo gratuito Pensioni in stallo - lite Inps-Casse : Cumulo gratuito dei contributi in 'freezer' (dal primo gennaio 2017) e scintille fra Inps e Casse di previdenza sui costi delle pratiche di chi, effettuati i versamenti in più di una gestione, ha acquisito il diritto alla pensione. Ma non può (ancora) andarci.A infiammare gli animi le spese amministrative per le domande che l'Istituto (prima con una 'lettera aperta' del presidente Tito Boeri inviata venerdì ai ...

Pensioni - cumulo dei professionisti bloccato per 65 euro : cumulo delle Pensioni dei professionisti al palo per 65 euro, a tanto corrisponde il costo della gestione di un singolo pensionato per la gestione della sua pratica. Questo costo va ripartito, secondo l’Inps, con le diverse Casse previdenziali, mentre deve essere totalmente a carico dell’Ente previdenziale pubblico per l’Adepp, associazione che riunisce gli enti previdenziali privati. Ad un mese di distanza dalla conferenza ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Rischio nuovi esodati per il cumulo contributivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 marzo. Con il cumulo contributivo si rischiano nuovi esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni - ultime news al 19/3 su anticipate - manovra Fornero e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 19 marzo 2018 vedono accendersi i toni della discussione tra Inps e Adepp per il mancato avvio del pagamento degli assegni [Video] in regime di cumulo contributivo. Una situazione che resta tesa e che prosegue in stato di stallo, con la conseguenza implicita che i pagamenti non giungono ai lavoratori nonostante le richieste continuino ad accumularsi. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche ...

Pensioni ultimissime novità oggi 18/3 su cumulo - rivalutazioni - secondo pilastro Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 18 marzo 2018 vedono crescere la protesta dei pensionati non solo in Italia, ma anche in Europa. È in particolare in Spagna che migliaia di anziani sono scesi ieri in piazza, per protestare contro rivalutazioni degli assegni considerate troppo basse appena lo 0,25% rispetto al costo della vita. Nel frattempo anche in Italia si preparano nuovi sit-in di protesta per la mancata liquidazione delle Pensioni ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Lite Adepp-Inps per il cumulo : la risposta di Tito Boeri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 18 marzo. Le alternative per le imprese all’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Cumulo contributivo anche per medici e odontoiatri (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 26 febbraio. Cumulo contributivo anche per medici e odontoiatri. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:29:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Per l'Ape non valgono cumulo e contributi esteri (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Per l'Ape non valgono cumulo e contributi esteri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:16:00 GMT)

Pensioni - via al cumulo gratuito dei contributi : come funziona e cosa fare : Pensioni, ecco la novità tanto attesa: come vi avevamo anticipato in questo articolo, è arrivato il via libera al...

Pensioni - sbloccato il cumulo gratuito dei professionisti : È stata firmata la convenzione tra Inps e Adepp che sblocca finalmente il cumulo gratuito per le Pensioni dei liberi professionisti. L’accordo è stato siglato il 20 febbraio, dopo mesi di attesa in seguito alla circolare n. 140/2017 con le istruzioni operative dell’Inps. Possono così partire i versamenti. Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha annunciato che saranno vagliate al più presto le oltre 5 mila domande di cumulo già ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Cumulo contributivo gratuito - siglata la convenzione Inps/Adepp (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 febbraio. Cumulo contributivo gratuito, siglata la convenzione Inps/Adepp. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 05:09:00 GMT)