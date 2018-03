ilmessaggero

: Pd, Regia di Renzi sugli incarichi per blindare la linea anti M5S - ilmessaggeroit : Pd, Regia di Renzi sugli incarichi per blindare la linea anti M5S - PoehlMonica : In regia di forum c'è Renzi??@forummediaset - polifemopaoli : Walter Veltroni: 'A certe condizioni e sotto la regia del Colle, il Pd dialoghi con M5s': SONO D'ACCORDISSIMO SUL C… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Maurizio Martina ha incontrato a lungo, ieri al Nazareno, Dario Franceschini e Graziano Delrio. Non per parlare di intese o ipotesi di governo. Queste tentazioni, almeno per il momento, sono state ...