: Iniziamo il secondo mandato alla Regione con il piede giusto, ultima tappa degli incontri simbolici di oggi alla Ca… - nzingaretti : Iniziamo il secondo mandato alla Regione con il piede giusto, ultima tappa degli incontri simbolici di oggi alla Ca… - ITAtradeagency : Per due giorni una delegazione di buyer stranieri scoprirà ?? le eccellenze agroalimentari della #Sardegna! Con l'or… - Mov5Stelle : Gli incontri del MoVimento 5 Stelle con le altre forze politiche per le presidenze di Camera e Senato. Abbiamo fatt… -

Il Pd non può partecipare acuisono già scritti. Se c'è già un accordo sulle presidenze da parte di qualcuno è bene che chi l'ha fatto se ne assuma tutta la responsabilità". E' quanto si legge in una nota del Partito democratico, con riferimento alla proposta del centrodestra di un incontro domani con tutti i partiti sulla presidenza delle Camere. "Confermo che non ci sono le condizioni perché il Pd partecipi a un incontro i cuisono già", dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.(Di mercoledì 21 marzo 2018)