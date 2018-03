Pd | caro Nicholas | prendi tu le redini | libera il tuo spirito! 

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018), ho ascoltato il tuo intervento e ho pensato fosse giusto scriverti il mio pensiero, descriverti i sentimenti che hai stimolato. Forse non sarò la sola a colloquiare a distanza con te e dunque avrai più di un contributo, spero accettarai anche il mio. La Campania è una delle terre italiane che più ho avuto modo di conoscere in questi 5 anni, anche grazie al lavoro nella Commissione Ecomafie. È una regione che in questi anni ha ribaltato alcuni luoghi comuni, riscattandosi sul tema raccolta differenziata con un risultato che ha superato in valori percentuali e assoluti la Lombardia. Purtroppo questa ricchezza di energie è ancora pesantemente strozzata da gruppi dirigenti clientelari e/o insufficienti. Non è una caratteristica esclusiva del Sud, ovviamente, ma è altrettanto evidente che la nostra sonora sconfitta avvenuta nel Meridione ha visto anche la rabbia di chi non ne ...