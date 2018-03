Pc in regalo per il prof che insegnava informatica alla lavagna

Oroscopo : un regalo per la festa dei 12 papà dello Zodiaco : Un regalo che potrebbe renderti felice è sicuramente una coppa o una targa con scritto che sei "il papà migliore del mondo" oppure "al papà più forte che ci sia". È il trofeo migliore che tu possa ...

Preordina Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact e ricevi in regalo le cuffie wireless WH-1000XM2 del valore di 400 euro : Sony regala le cuffie wireless WH-1000XM2 se preordini i nuovi smartphone Android Xperia XZ2 e XZ2 Compact. Sarà sufficiente Preordinare in negozio o online per ricevere le cuffie Wifi dal valore di 400 euro Sony vi regala 400 euro di cuffie wifi con cancellazione del rumore se Preordinate i nuovi Xperia XZ2 I nuovi smartphone Sony, […]

Un altro regalo per Huawei P9 : ad un livello superiore con l’aggiornamento B399 : Un altro regalo per Huawei P9, per cui oggi 15 marzo è iniziato il rilascio dell'aggiornamento B399 in Europa, destinato ai modelli EVA-L09 e EVA-L19. Il pacchetto non dovrebbe integrare chissà quali novità, e limitarsi all'innesto della patch di sicurezza di marzo, un passo in avanti comunque gradito, che provvederà ad incrementare il livello di protezione del dispositivo. La release in questione è successiva a quella siglata B397, un ...

Wind propone Super Ricarica ad alcuni clienti : fino a 50 euro di ricarica in regalo : Wind sta facendo un piccolo regalo ad alcuni clienti selezionati, a cui sta inviando un SMS per proporre loro la promozione "Wind Super ricarica" per ben 30 giorni. L'articolo Wind propone Super ricarica ad alcuni clienti: fino a 50 euro di ricarica in regalo proviene da TuttoAndroid.

Monchi : 'Un regalo a Pallotta? La qualificazione. I tifosi non dovrebbero giudicarlo per una sola partita' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel prepartita della sfida contro lo Shakthar Donetsk. L'IMPORTANZA DELLA GARA - 'Lo è per la Roma, per la proprietà, i dirigente, la squadra e i tifosi. I quarti rappresentano una possibilità ...

Isola - regalo emozionante per Rosa Perrotta : in Honduras arriva "l'uomo della sua vita" : Dopo quella per Alessia Mancini, una sorpresa è arrivata a stupire anche Rosa Perrotta, commossa fino alle lacrime dall’incontro con l’amato papà. L’uomo ha affrontato una malattia, argomento che...

Bruno Pizzul - brutto regalo per i suoi 80 anni : i ladri gli svaligiano casa : Compleanno amaro per Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano, che l'8 marzo festeggerà 80 anni. Una "visita" sgradita nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri rischia di rovinargli...

Video del nuovo spot Vodafone con Tiziano Ferro per la festa della donna 2018 e il regalo Happy Friday : Il nuovo spot Vodafone con Tiziano Ferro per la festa della donna 2018 è appena stato lanciato in televisione e sui social network. Dopo il primo spot della nuova campagna promozionale Vodafone Italia, oggi Tiziano Ferro è il protagonista di un secondo spot legato alla festa della donna e ai regali Vodafone con Happy Friday. Il cantante di Latina suona per le donne nella nuova pubblicità, mentre sullo schermo si legge nel dettagli la nuova ...

Juve - primo centrocampista in regalo per Allegri : Secondo Rai Sport , la Juve sta stringendo per Lorenzo Pellegrini dalla Roma. L'obiettivo è pagare la clausola da 25 milioni prima che arrivi il rinnovo: Allegri lo apprezza molto, ecco perché l'ex Sassuolo può ...

Apprezzatissimo regalo con la promozione TIM per la Festa della Donna da oggi 6 marzo : Da alcune ore è ufficiale la promozione TIM concepita in occasione della Festa della Donna. La compagnia telefonica, come spesso accade in occasione di ricorrenze, simili, si mostra sempre molto attenta ai propri clienti e a partire da oggi 6 marzo sarà possibile riscuotere un graditissimo regalo. Di cosa si tratta più nello specifico? In queste ore si può ritirare il gentile omaggio con cui potrete integrare 8 GB praticamente a costo 0 al ...

La chitarra di Ed Sheeran all’asta - un regalo solidale per aiutare una famiglia in difficoltà : Un gesto di solidarietà che ha fatto il giro del web e commosso migliaia di persone: una chitarra di Ed Sheeran all’asta per aiutare una bambina gravemente malata. Un gesto, quello del cantautore britannico, che ha colpito molto i fan e che sicuramente potrà donare una speranza a Melody, una bambina di undici anni che soffre della sindrome di Rett. Si tratta di una malattia neurologica che colpisce i bambini all'apparato motorio, e non solo. ...

EMMA MARRONE A C'È POSTA PER TE/ La cantante è il regalo di Valeria per Luigi : "Un momento meraviglioso" : EMMA MARRONE, ospite questa sera a C’è POSTA per te: torna alla corte di Maria De Filippi. Ha rilasciato ieri il secondo singolo estratto dall’album Essere qui, intitolato Effetto domino.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 09:39:00 GMT)