Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti gli italiani in gara oggi. Subito Carolina Kostner e Marchei-Hotarek! : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai oltre che su Sky Go e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti gli italiani in gara oggi. Subito Carolina Kostner e Marchei-Hotarek! : Oggi mercoledì 21 marzo incominciano i Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Sarà il Mediolanum Forum di Milano a ospitare la rassegna iridata che chiude la stagione culminata con le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima giornata prevede lo short program femminile e il programma corto delle coppie di artistico. L’Italia proverà Subito a essere protagonista. Riflettori puntati soprattutto su Carolina Kostner che potrebbe ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : programma - orari e tv di oggi (mercoledì 21 marzo). Come seguirli in tempo reale : oggi mercoledì 21 marzo iniziano i Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, spettacolo assicurato nel capoluogo meneghino dove le grandi stelle del circuito si daranno battaglia per conquistare le ambite medaglia. Si incomincia con lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico: ad aprire i giochi saranno le ragazze già nella tarda mattinata, poi nel ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : short program coppie. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : Il programma corto delle coppie d’artistico sarà la seconda prova in programma in occasione di questa giornata d’apertura dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. L’Italia potrà schierare due coppie, i campioni nazionali Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek, reduci da una splendida prestazione ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : short program femminile. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : Il programma corto femminile aprirà ufficialmente i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. L’Italia potrà naturalmente contare sulla sua stella Carolina Kostner, ma in gara ci sarà anche l’esordiente Elisabetta Leccardi. Dopo l’oro europeo e quello olimpico, la russa Alina Zagitova sarà la grande favorita anche per il titolo ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Aliona Savchenko e Bruno Massot favoriti nel corto - inizia il sogno di Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : La giornata di domani segnerà l’inizio dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino. Nella prova delle coppie d’artistico, i grandi favoriti per il successo ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 – Carolina Kostner - facci battere il cuore. La Regina per scaldare il ghiaccio di Milano : Il ghiaccio ribollirà di passione, gli spalti del Mediolanum Forum si infiammeranno, migliaia di appassionati avranno un tuffo al cuore quando Carolina Kostner si presenterà in tutta la sua magnificenza, pronta per esibire il suo programma corto ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Milano potrebbe essere la Scala dell’ultima recita della Divina, che a 31 anni potrebbe concludere la sua mirabolante carriera di fronte al proprio ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel programma corto? Orario e programma. Come vederla in tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Premium Play e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel programma corto? Orario e programma. Come vederla in tv : Mercoledì 21 marzo inizieranno i Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico: tutto è pronto al Mediolanum Forum di Milano per una rassegna iridata che si preannuncia altamente spettacolare e che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati, pronti a sostenere i propri beniamini sugli spalti. Sarà anche il grande giorno di Carolina Kostner che aprirà le danze: il programma, infatti, incomincia proprio con il programma corto femminile e ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : domani lo short program femminile : Zagitova in cerca della tripletta - Kostner sogna il podio : domani alle ore 10:45, sul prestigioso scenario del Mediolanum Forum di Assago, inizieranno ufficialmente i Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico, nuovamente in Italia dopo l’edizione torinese del 2010. La prima gara sarà una delle più attese: scenderanno infatti sul ghiaccio per lo short program le atlete del singolo femminile. Partirà con i favori del pronostico, decisa a conquistare in un solo anno il titolo Europeo, Olimpico e ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : le statistiche e il medagliere storico della rassegna iridata : Avranno inizio mercoledì i Campionati Mondiali di Milano, in programma al Forum di Assago del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino. La rassegna mondiale di Pattinaggio di figura è una delle competizioni sportive più antiche ancora esistenti, ...