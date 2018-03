Pattinaggio artistico | Mondiali 2018 | short program femminile La startlist e l’ordine di

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Aliona Savchenko e Bruno Massot favoriti nel corto - inizia il sogno di Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : La giornata di domani segnerà l’inizio dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino. Nella prova delle coppie d’artistico, i grandi favoriti per il successo ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 – Carolina Kostner - facci battere il cuore. La Regina per scaldare il ghiaccio di Milano : Il ghiaccio ribollirà di passione, gli spalti del Mediolanum Forum si infiammeranno, migliaia di appassionati avranno un tuffo al cuore quando Carolina Kostner si presenterà in tutta la sua magnificenza, pronta per esibire il suo programma corto ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Milano potrebbe essere la Scala dell’ultima recita della Divina, che a 31 anni potrebbe concludere la sua mirabolante carriera di fronte al proprio ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel programma corto? Orario e programma. Come vederla in tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Premium Play e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel programma corto? Orario e programma. Come vederla in tv : Mercoledì 21 marzo inizieranno i Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico: tutto è pronto al Mediolanum Forum di Milano per una rassegna iridata che si preannuncia altamente spettacolare e che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati, pronti a sostenere i propri beniamini sugli spalti. Sarà anche il grande giorno di Carolina Kostner che aprirà le danze: il programma, infatti, incomincia proprio con il programma corto femminile e ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : domani lo short program femminile : Zagitova in cerca della tripletta - Kostner sogna il podio : domani alle ore 10:45, sul prestigioso scenario del Mediolanum Forum di Assago, inizieranno ufficialmente i Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico, nuovamente in Italia dopo l’edizione torinese del 2010. La prima gara sarà una delle più attese: scenderanno infatti sul ghiaccio per lo short program le atlete del singolo femminile. Partirà con i favori del pronostico, decisa a conquistare in un solo anno il titolo Europeo, Olimpico e ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : le statistiche e il medagliere storico della rassegna iridata : Avranno inizio mercoledì i Campionati Mondiali di Milano, in programma al Forum di Assago del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino. La rassegna mondiale di Pattinaggio di figura è una delle competizioni sportive più antiche ancora esistenti, ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : i programmi e le musiche che accompagneranno gli esercizi di Carolina Kostner : Ci siamo. Tra poco più di ventiquattro ore la regina del ghiaccio italiana Carolina Kostner debutterà ufficialmente al Campionato del Mondo di Milano, in scena presso il prestigioso Mediolanum Forum di Assago fino a Sabato 25 Marzo. Per questa stagione la pattinatrice altoatesina ha selezionato due programmi di stile diverso, funzionali per mostrare al pubblico la grande capacità interpretativa per cui si è sempre contraddistinta. In occasione ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : l’assenza di Evgenia Medvedeva libera un posto sul podio. Carolina Kostner ci crede : Con il ritiro di Evgenia Medvedeva dai Campionati del Mondo di Milano, al via questo mercoledì presso il prestigioso Mediolanum Forum di Assago, certamente la gara del singolo femminile perderà molto dal punto di vista dello spettacolo, annullando di fatto la lotta al primo posto concedendo alla neo Campionessa Olimpica Alina Zagitova di procedere senza particolari preoccupazioni verso la conquista del primo titolo iridato. Guardando il lato ...

Pattinaggio artistico - Coupe du Printemps 2018 : Mai Mihara trionfa nel singolo femminile. Ottimo secondo posto per Alessia Tornaghi in categoria junior : La Patinoire de Kockelscheuer, impianto sportivo nella frazione del Lussemburgo, ha ospitato lo scorso fine settimana la Coupe du Printemps 2018, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua settima edizione. Protagonista assoluta della rassegna è stata la nazionale giapponese, decisamente competitiva in tutte le prove. Nel singolo femminile della massima categoria la nipponica Mai Mihara, grazie a un programma libero ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : i favoriti di tutte le gare iridate - tre carte da medaglia per l’Italia : L’anno in corso è stato naturalmente caratterizzato dai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di Pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma al Forum di Assago del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner - il calore e l’affetto del pubblico per tentare l’assalto al podio : A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato in Italia, quello di Torino 2010 chiuso in quinta posizione, e a dodici dalla maledetta Olimpiade del 2006, la regina del ghiaccio Carolina Kostner la prossima settimana cercherà di regalare al pubblico del Mediolanum Forum di Assago la gioia di una medaglia, probabilmente l’ultima di una gloriosa carriera. Unico obiettivo: non perdere la concentrazione. Abbiamo già ripetuto ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Shoma Uno per la consacrazione - Nathan Chen cerca il riscatto : L’anno in corso è stato naturalmente caratterizzato dai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di Pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel ...