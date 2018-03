Parte il conto alla rovescia | tra dieci giorni a Sestriere l' Uovo d' Oro

Formula E : conto alla rovescia alla Partenza dell’E-Prix nella Capitale : Countdown iniziato per uno degli eventi più attesi della Capitale. Il 14 aprile Roma ospiterà per la prima volta l’E-Prix, il Gran Premio della Formula Elettrica che darà vita ad uno spettacolo automobilistico su un circuito sensazionale nel cuore del quartiere Eur. Il tracciato dell’evento è di 2,8 km per 19 giri tra via Cristoforo Colombo […] L'articolo Formula E: conto alla rovescia alla partenza dell’E-Prix nella Capitale proviene da ...

Dazi - l'ira dell'Europa Ma già Parte la corsa per chiedere lo sconto : Questo 'blocco unico' è lo stesso che, per esempio, non ha una politica comune sull'accoglienza dei migranti, ma sventolare la bandiera della comunità unita come un sol uomo adesso serve. Per un ...

Parte il risiko del potere fra enti Le nozze fra i soci delle banche E Mps presenta il conto del crac : Che le banche italiane (ed europee) vadano incontro ad ulteriori fusioni è noto, ma ormai anche tra fondazioni bancarie il tema delle aggregazioni non è più un tabù. Un esito inevitabile, dato il depauperamento dei patrimoni legato agli effetti della crisi del settore e a una gestione poco accorta degli stessi, troppo concentrati in poche Partecipazioni. Intanto fondazione Montepaschi, dopo aver visto svanire negli anni oltre 5 miliardi di ...

Cappellini - conto alla rovescia L'Olimpiade Parte col Team Event : Doppio impegno per la comasca Anna Cappellini e Luca Lanotte alle Olimpiadi di PyeongChang: oltre alla loro gara, in programma il 19 e il 20 febbraio, disputeranno anche quella a squadre. E sarà ...