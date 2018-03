Parlamento | Brunetta | accordo su presidenti apre a P Chigi

meteoweb.eu

: .Berlusconi .Brunetta .Gasparri ignorano d'aver perso le elezioni e odiano Salvini che li ha battuti! .Berlusconi è… - kiriosomega : .Berlusconi .Brunetta .Gasparri ignorano d'aver perso le elezioni e odiano Salvini che li ha battuti! .Berlusconi è… - MennaFini : RT @MennaFini: @CalabriaTw @forza_italia Cara Annagrazia, è il momento di lavorare uniti in Parlamento, seguire le grandi intuizioni di Ren… - Massimi47715989 : @renatobrunetta @matteosalvinimi BRUNETTA SMETTILA DI FARE IL SACCENTE CHE E' 20 ANNI CHE STAI IN PARLAMENTO ANCHE TU -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Roma, 21 mar. (AdnKronos) – “Io dico che se si raggiunge unistituzionale serio sulle presidenze, che non si presti a trabocchetti e agguati d’Aula, allora potremmo compiere un buon primo passo verso la formazione di un governo”. A sostenerlo Renato, in un’intervista a Repubblica dove sostiene: “forse siamo a buon punto”. “Una cosa è certa – per l’azzurro – il calendario. Il centrodestra unito sta lavorando per arrivare a una soluzione in tempi rapidi”, “io penso – aggiunge – che entro la giornata di sabato, se la situazione resta quella che si sta delineando, potremmo eleggere idi Camera e Senato. La settimana successiva gli uffici di presidenza e i capogruppo, che poi dovranno presentarsi al Quirinale per le consultazioni”. A chi gli chiede se alle consultazioni ...