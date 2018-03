' Papà sono incinta di uno sconosciuto' | la figlia di Ringo e lo scherzo alle Iene

'Sono bimbi - non siate hooligan' : ecco lo spot contro i Papà-ultras : Chi è abituato a seguire il mondo del calcio giovanile si trova sicuramente d'accordo su una tesi: i genitori, a volte, sono i peggiori nemici dei propri figli durante le partite tra bambini. Urla, ...

Chiara Ferragni e Fedez sono mamma e Papà : è nato Leone : Chiara Ferragni e Fedez sono finalmente genitori. Il piccolo Leone, primogenito della coppia che con i follower ha condiviso ogni momento della dolce attesa, è nato nella notte tra il 19 e il 20...

Papa Francesco : “La prostituzione è schiavitù e tortura della donna. E il 90% dei clienti in Italia sono cattolici” : “La tratta e la prostituzione sono crimini contro l’umanità, delitti che nascono da una mentalità malata secondo cui la donna va sfruttata. E qui in Italia, parlando di clienti, è verosimile che il 90% sono battezzati, cattolici”. Un attacco duro quello di Papa Francesco contro la prostituzione, durante il colloquio con i giovani nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma. Bergoglio ...

Papa : 'Le statistiche sui suicidi giovanili sono tutte truccate' : Città del Vaticano, 19 mar. , askanews, 'I giovani vanno presi sul serio!'. Lo ha detto il Papa aprendo il presinodo dei giovani: 'Mi sembra ha continuato che siamo circondati da una cultura che, se ...

Juventus - Higuain : 'Sono felice - diventare Papà ti cambia' : TORINO - Intercettato al suo arrivo a Manchester, Higuain ha parlato ai giornalisti argentini al seguito della nazionale. La selezione sudamericana affronterà in fatti l'Italia in amichevole: ' Gli ...

Chi sono i Papà che il 19 marzo non fanno nessuna festa : Lunedì 19 marzo 4 milioni di padri separati trascorreranno un’altra festa del papà, in cui non ci sarà spazio per cioccolatini e bigliettini: per loro - ma solo per chi riuscirà a ottenerlo - il regalo più grande sarà quello di trascorrere la giornata insieme al proprio figlio. sono i papà che ogni giorno, per anni, lottano in Aula e fuori dai tribunali contro le ex mogli e compagne - ma ...

Festa del Papà - Salvini : "Ci sono Papà e mamme - non ci sono cose strane" : 'Domani 19 marzo è la Festa del papà. Auguri a tutti i padri' . Matteo Salvini parla alla platea di eletti e simpatizzanti. 'Ci sono i papà e le mamme e non ci sono cose strane' , chiosa rimarcando ...

Chi sono i Papà che il 19 marzo non fanno nessuna festa : Lunedì 19 marzo 4 milioni di padri separati trascorreranno un'altra festa del papà, in cui non ci sarà spazio per cioccolatini e bigliettini: per loro - ma solo per chi riuscirà a ottenerlo - il ...

Chi sono i Papà che il 19 marzo non fanno nessuna festa : Lunedì 19 marzo 4 milioni di padri separati trascorreranno un’altra festa del papà, in cui non ci sarà spazio per cioccolatini e bigliettini: per loro - ma solo per chi riuscirà a ottenerlo - il regalo più grande sarà quello di trascorrere la giornata insieme al proprio figlio. sono i papà che ogni giorno, per anni, lottano in Aula e fuori dai tribunali contro le ex mogli e compagne - ma ...

Nozzolino si confronta con il Papà : "Sono gay ma fa finta di non capire" : Ha scelto il salotto di Pomeriggio Cinque Francesco Nozzolino per confrontarsi con suo padre sulla sua omosessualità. "Bucatino", con questo nome si è fatto conoscere qualche anno fa...

Il Papa : "Ma gli stranieri non sono i nostri nemici" : Secondo Francesco, 'il futuro del mondo appare incerto, lo sappiamo, lo ascoltiamo tutti i giorni dai telegiornali'. 'Guardate - ha esortato rivolto al popolo di Sant'Egidio che gremiva la Basilica ...

Papa Francesco : “Migranti non sono nemici”/ Ai cristiani : “Paura dello straniero è una malattia contagiosa” : Papa Francesco: “Migranti non sono nemici”. Messaggio ai cristiani: “Paura dello straniero è una malattia contagiosa”. Le ultime notizie sul discorso del Santo Padre(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Migranti - Papa Francesco : 'Non sono nemici - rabbia e paura sono malattie' : 'Da quando la vostra comunità è nata, il mondo è diventato 'globale': l'economia e le comunicazioni si sono, per così dire, 'unificate'. Ma per tanta gente, specialmente poveri, si sono alzati nuovi ...

“È nato Ciro”. Che gioia per la coppia vip! E perché ha scelto questo nome. Il piccolo è venuto al mondo un po’ in anticipo e infatti - all’ultimo - il suo famoso Papà è stato costretto a dare forfait. I “motivi strettamente personali” sono legati a questa notizia : “Motivi strettamente personali” Non ci sarà questa sera, ma l’assenza, in questo caso, è più che giustificata: è diventato papà. Con un po’ di anticipo rispetto ai programmi, perché il piccolo Ciro, terzogenito della stella in questione, ha voluto vedere il mondo prima del tempo. Così, alle prime luci dell’alba del 10 marzo 2018 è nato. Dopo Thiago, 5 anni, e Mateo, 2 anni, ecco arriva il terzo fratellino. Un ...