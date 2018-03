Papa Francesco | 25-26 agosto a Dublino | Meeting Mondiale Famiglie

Papa Francesco : cinque anni di carità - accoglienza e riforme : "Fratelli e sorelle; buonasera!". Era il 13 marzo 2013, esattamente cinque anni fa, quando con queste semplici parole Jorge mario Bergoglio si presentò al mondo affacciandosi dalla loggia di Piazza San Pietro, cinque anni da quando il conclave elesse il Gesuita venuto dalla fine del mondo, colui che ha frantumato le certezze di una chiesa chiusa in se stessa e ha aperto le braccia alla gente, tutta. Quel sorprendente buonasera è stato l'inizio ...

Il "programma radicale" di Papa Francesco : ... dovrebbe essere dato il via libera al fatto che i viri probati sostituiscano in alcune mansioni i sacerdoti che mancano, per difetto di numero, in quelle zone del mondo. All'inizio del 2019, ancora, ...

Il nuovo libro intervista di Papa Francesco, "Dio è GIOVANE", promette di essere molto utile a tutti i prof. Purché disponibili a prendere sul serio il proprio compito.

Vaticano - Tre nuovi nunzi ordinati da Papa Francesco : 'Non per le altre cose', ha proseguito a braccio: 'Non per gli affari, non per la mondanità, non per la politica' . 'Episcopato', infatti, 'è il nome di un servizio, non di un onore'. Francesco li ha ...

Da Padre Pio a Don Mazzolari : i profeti scomodi di Papa Francesco : Bergoglio sceglie di commemorare figure condannate dalla Chiesa e che ora doventano esempi per tutti, credenti e non credenti

Papa Francesco contro la prostituzione : ‘non è fare l’amore - questo è torturare una donna’ : Papa Francesco si rivolge ai giovani con un secco NO alla prostituzione. “Chi va con le prostitute è un criminale – afferma il Pontefice – questo non è fare l’amore, questo è torturare una donna: non confondiamo i due termini“, esorta Bergoglio e continua: “La prostituzione è un problema grave: vorrei che i giovani lottassero contro questa pratica. Per favore: chi ha questa abitudine, la tagli!”. Molto ...

"E questo lo fa non per fare politica ha precisato Francesco a braccio o per una artificiale 'giovano-filia', ma perché abbiamo noi bisogno di capire meglio cosa Dio e la storia ci sta chiedendo.

Papa Francesco : “La prostituzione è schiavitù e tortura della donna. E il 90% dei clienti in Italia sono cattolici” : “La tratta e la prostituzione sono crimini contro l’umanità, delitti che nascono da una mentalità malata secondo cui la donna va sfruttata. E qui in Italia, parlando di clienti, è verosimile che il 90% sono battezzati, cattolici”. Un attacco duro quello di Papa Francesco contro la prostituzione, durante il colloquio con i giovani nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma. Bergoglio ...

Romano Rossi richiama e sviluppa concretamente i contenuti che Papa Francesco enuncia nella lettera indirizzata ai giovani di tutto il mondo, con cui accompagna il Documento preparatorio del