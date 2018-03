Paola Cortellesi | monologo sulla violenza sulle donne David di Donatello

GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI/ Info streaming del film con Paola Cortellesi su Rai 1 (oggi - 3 marzo 2018) : Gli ULTIMI SARANNO ULTIMI , il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann, alla regia Massimiliano Bruno. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:46:00 GMT)

GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI/ Su Rai 1 il film con Paola Cortellesi (oggi - 3 marzo 2018) : Gli ULTIMI SARANNO ULTIMI , il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann, alla regia Massimiliano Bruno. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:21:00 GMT)

Max Giusti - 'Va tutto bene' : da Lillo a Paola Cortellesi parterre vip all'Olimpico : Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato gli spettacoli iniziano alle 21, domenica alle ore 18. I biglietti hanno un costo di 34 euro Intero per la Poltronissima, 28 euro per la Prima Balconata e la ...

Paola Cortellesi/ “La Roma di Anna Magnani e la Sora Lella non esiste più!” : Paola Cortellesi, al cinema con Come un gatto in tangenziale, racconta la sua Roma e quella parte popolare e nascosta che tanto ama, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 16:53:00 GMT)