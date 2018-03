Palermo - Pugni e minacce alla maestra del figlio | denunciato

Palermo : calci e pugni a clochard alla stazione : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – calci e pugni contro un clochard. Un senzatetto di 38 anni palermitano è stato aggredito stanotte nei pressi della stazione centrale del capoluogo siciliano. Mentre dormiva su una panchina, avvolto tra le coperte nel suo giaciglio di fortuna, sarebbe stato preso di mira da due ragazzi. Secondo il racconto della vittima, i due lo avrebbero ripetutamente preso a calci e pugni, prima di darsi alla fuga. ...

Boxe - Bentivegna prende a pugni la storia : 'Nella mia Palermo per il titolo nazionale' : Inoltre vari eventi benefit si sono svolti e si svolgeranno in città come cene sociali, serate musicali, spettacoli teatrali. 'Aspettavamo da tanto questa occasione - dichiara il Maestro Spera, ...

Palermo - pugni in faccia alla compagna di classe : 'Sei grassa' : pugni in faccia a una compagna di classe delle medie , finita al pronto soccorso, perché ritenuta grassa. È accaduto in una scuola media di Augusta , Siracusa, , dove un dodicenne ha aggredito la ...