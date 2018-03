Palermo | entro 10 giorni la sentenza del tribunale sul fallimento

Palermo : Sinistra Comune - salvare centro storico da centri commerciali : Palermo, 16 mar. , AdnKronos, Una proposta di deliberazione al sindaco di Palermo 'per salvare il centro storico dall'invasività delle grandi catene di distribuzione, che rischiano di trasformarlo in ...

Palermo : Sinistra Comune - salvare centro storico da centri commerciali : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Una proposta di deliberazione al sindaco di Palermo “per salvare il centro storico dall’invasività delle grandi catene di distribuzione, che rischiano di trasformarlo in un enorme fast food o centro commerciale a cielo aperto”. L’iniziativa è stata lanciata dal consigliere della prima circoscrizione Fabrizio Brancato (Sinistra Comune) ed è subito passata al vaglio del Consiglio di ...

Palermo : muore folgorato dentro cementificio in disuso - indagini : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - Tragedia a Palermo, dove un uomo di 36 anni, Alessandro Damasco, è morto folgorato mentre si trovava all'interno di un ex cementificio Sicomed ormai in disuso in via Parrini, a Fondo Gallo. L'uomo, immediatamente soccorso, è giunto, però, cadavere in ospedale. Non è esc

Palermo : cacciato da bar - Centro Astalli 'nessun razzismo - città è accogliente' (2) : (AdnKronos) - Il Centro Astalli gestisce lo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che può contare su 30 posti, e poi il Centro diurno operativo grazie all'attività dei volontari. "Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 accogliamo i migranti offrendo loro ogni tipo di s

Palermo : cacciato da bar - Centro Astalli 'nessun razzismo - città è accogliente' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Non parlerei di razzismo, ma di qualche caso isolato, l'atteggiamento del singolo che non appartiene certo alla città. Almeno a Ballarò, dove noi operiamo dal 2006, non ho notato un cambiamento nei comportamenti dei residenti". Alfonso Cinquemani, responsabile del cent

Allerta Meteo Italia - avanza lo scirocco : Palermo vola a +23°C - Sardegna avvolta dalla sabbia del Sahara. Gelicidio al Centro - neve forte al Nord [LIVE] : 1/12 ...

Palermo : i due antagonisti restano in silenzio - entro domani decisione gip : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - Verrà emessa entro domani alle ore 12 la decisione del gip del Tribunale di Palermo, Roberto Riggio, sulla convalida del fermo di Gianmarco Codraro e Carlo Mancuso, i due giovani antagonisti arrestati con l'accusa di tentato omicidio per il pestaggio del leader di Forz

Dirigente di Forza Nuova legato e picchiato nel centro di Palermo | : Massimo Ursino è stato accerchiato in via Dante da 6 persone col volto coperto: secondo testimoni c’era anche una ragazza che riprendeva l’aggressione

Palermo - responsabile provinciale di Forza Nuova legato e aggredito in centro : Lo hanno bloccato, legato mani e piedi e pestato a sangue nella centrale via Dante, a Palermo. La vittima dell’aggressione è il responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino. Gli autori dell’agguato – secondo quanto si apprende – lo hanno fermato attorno con il volto coperto da sciarpe attorno alle 19.30. L’uomo è stato portato in ospedale da un’ambulanza. L'articolo Palermo, responsabile provinciale di Forza ...

Palermo - tenta di stuprare l'operatrice del centro accoglienza : arrestato un 17enne : E' accusato di violenza sessuale in danno di un'operatrice di un centro di accoglienza per minori non accompagnati nella periferia di Palermo. Per questo motivo, un ragazzo di 17 anni, gambiano, è ...

Migranti : violenza su operatrice centro accoglienza Palermo - arrestato minore : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - Un ragazzo di 17 anni, gambiano, è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale nei confronti di una operatrice di un centro di accoglienza per minori non accompagnati della periferia di Palermo. L'episodio sarebbe avvenuto qualche giorno fa quando il minore avr