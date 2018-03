Palermo | Catania Sc | aggressione insegnante episodio grave da condannare

30 libri in 30 giorni : da Palermo a Catania e non solo : Tutto pronto per "30 libri in 30 giorni ", manifestazione promossa da BCsicilia, che si terrà dal 23 marzo da Palermo , a Catania , a Messina e non solo

Palermo : Catania - multe non siano pretesto per mettere in discussione ztl : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Non si deve utilizzare l'argomento delle multe per mettere in discussione la ratio della ztl che ha reso la città più vivibile e dato nuovo slancio all'economia. La vicenda delle multe è piuttosto complessa: l'amministrazione comunale si avvalga del parere dell'avvoca