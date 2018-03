Palermo : Catania (Sc) - aggressione insegnante episodio grave da condannare : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – “E’ un episodio grave non solo per la violenza del gesto che va condannato, ma soprattutto perché è l’ennesimo segno della crisi del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia, un patto vissuto sempre di più come un adempimento burocratico, una pagina vuota, invece che come un’assunzione reciproca di responsabilità indispensabile al successo del modello formativo”. Così ...

Catania : Orlando - Palermo vicina ai familiari vittime : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – “Una notte di lutto e tristezza per quanto avvenuto a #Catania, con la morte di tre #vigilidelfuoco. Palermo è vicina a loro e ai familiari”. Così, su Twitter, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo l’esplosione a Catania che ha provocato tre morti, tra cui due vigili del fuoco. L'articolo Catania: Orlando, Palermo vicina ai familiari vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

30 libri in 30 giorni : da Palermo a Catania e non solo : Tutto pronto per "30 libri in 30 giorni", manifestazione promossa da BCsicilia, che si terrà dal 23 marzo da Palermo, a Catania, a Messina e non solo

Accadde oggi : il gol di Mascara al Palermo da 'casa sua' - da Catania! - : Se c'è una parola di cui i siciliani vantano orgogliosamente il copyright - non senza n'anticchia della loro proverbiale gelosia - è quella lì... un'espressione "definitiva", liberatoria, totale, che ...

Incidente stradale/ A19 Palermo-Catania - scontro tra due auto : anche un bambino tra i feriti (5 febbraio 2018) : Incidente stradale, Palermo-Catania: tamponamento tra due auto, feriti un conducente ed un bimbo. Sulla Catania-Sicuracusa auto contro mucca. Le ultime notizie di oggi, 4 febbraio 2018.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:58:00 GMT)

Promod chiude - perdono il lavoro 19 impiegati a Palermo e Catania : La crisi colpisce un altro big del commercio. Chiudono a Palermo e a Catania i negozi Promod, il marchio di abbigliamento femminile della società Promod Italia srl che aveva già chiuso la scorsa ...

Palermo : Catania - multe non siano pretesto per mettere in discussione ztl : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Non si deve utilizzare l'argomento delle multe per mettere in discussione la ratio della ztl che ha reso la città più vivibile e dato nuovo slancio all'economia. La vicenda delle multe è piuttosto complessa: l'amministrazione comunale si avvalga del parere dell'avvoca

Migranti - ondata di sbarchi : 700 a Catania e Palermo - tre cadaveri sulle navi delle Ong : Migranti, il mare in burrasca non arresta la nuova ondata di barconi nel Mediterraneo diretti verso la Sicilia. Oltre 1600 profughi sono già...