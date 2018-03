P civile | piogge e temporali al sud

La Protezione civile : allerta in Campania per piogge e temporali : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un' allerta meteo valevole fino alle ore 21 di sabato 3 marzo. Dalle 9 di sabato rende noto la Protezione Civile della Campania , una nuova...

La Protezione civile : domani allerta in Campania per piogge e temporali : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un' allerta meteo valevole fino alle ore 21 di domani , sabato 3 marzo. Dalle 9 di domani mattina, rende noto la Protezione Civile della Campania , ...

Piogge e vento : in Campania la Protezione civile dirama allerta meteo dalle 16 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalle ore 16 di oggi e per le ...