Ora si possono anche noleggiare i furgoni con Enjoy

The Weinstein Company in bancarotta - Ora le vittime di molestie possono parlare : Per molti era solo questione di tempo: dopo gli scandali sessuali che avevano colpito Harvey Weinstein alla fine del 2017, la società cinematografica The Weinstein Company, da lui fondata nel 2005 con il fratello Bob, ha dichiarato bancarotta in queste ore. A nulla sono serviti i tentativi di vendita percorsi negli scorsi mesi, quando una finanziaria si era anche detta interessata all’acquisto per poi scoprire che la situazione ...

Cosa succede dopo il 4 marzo? Ci possono essere solo 2 maggiOranze. Ecco quali : Il leader pentastellato si gode l'exploit che consegna al Movimento 5 Stelle lo scettro di prima forza politica sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Ma nonostante abbia ottenuto oltre il 32 per ...

Cosa succede dopo il 4 marzo? Ci possono essere solo 2 maggiOranze. Ecco quali : La maggioranza non c'è. E un governo, se ci sarà, dovrà passare necessariamente da alleanze tra forze politiche contrapposte. Ma chi sarebbe della partita? I due vincitori assoluti del confronto elettorale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si sono detti pronti a guidare il prossimo esecutivo.Il leader pentastellato si gode l'exploit che consegna al Movimento 5 Stelle lo scettro di prima forza politica sia a Montecitorio che a ...

Ora in Germania i Comuni possono bandire i diesel : Una sentenza storica in Germania permette ora ai Comuni tedeschi di bandire le auto diesel senza bisogno di una legislazione federale che stabilisca la necessità di non superare determinati limiti di inquinamento.A sancirlo è la Corte federale amministrativa di Lipsia, che ha respinto il ricorso dei Land del Baden-Wuerttemberg e del Nord Reno-Westfalia secondo cui la materia non sarebbe di competenza comunale ma federale. La decisione presa a ...

“Riportatelo - nuoce seriamente alla salute”. Ikea - la notizia è dell’ultim’Ora. Il noto colosso svedese invita tutti i clienti a restituire urgentemente un prodotto molto popolare. Le conseguenze possono essere terribili. Di che si tratta e cosa è successo (una roba gravissima) : Ikea, quel che è successo è tremendo e ora la nota azienda svedese deve prendere provvedimenti per sistemare le cose. cosa è successo? In uno dei magazzini dove vengono prodotti i famosi marshmallow di Ikea, sono stati trovati dei topi. E ora l’azienza svedese, ovviamente mortificata per l’accaduto, sta richiamando il prodotto in questione. I famosi Godis Paskkyckling (nel formato da 100 grammi) sono stati ritirati in via “precauzionale”. ...

“Il tuo cu**…”. Ah! Karina Cascella - ancOra lei. E il trash aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - come al solito - ha la risposta pronta. Diretta - come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...

“Il tuo cu**…”. Ah. Karina Cascella - ancOra lei. E il trash aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - come al solito - ha la risposta pronta. Diretta - come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...

“Il tuo culo…”. Ah. Karina Cascella - ancOra lei. E il trash aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - come al solito - ha la risposta pronta. Diretta - come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...

La vita in diretta/ Il caffè di Francesca Filandini : si possono amare due persone contempOraneamente? : Oggi, martedì 20 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:36:00 GMT)

Il Milan è rinato sotto la guida di Gattuso : Ora possono arrivare i super colpi : Il Milan sotto la guida di Gattuso è letteralmente rinato, infatti i rossoneri sono reduci da dieci risultati utili consecutivi. L’ultimo della serie ha visto il Milan uscire vittorioso dallo scontro diretto contro la Sampdoria, dopo una battaglia durata 90 minuti nella quale i rossoneri hanno dominato contro i blucerchiati. Grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato il Milan si è portato a sette punti dalla zona Champions, ...

Luigi Bisignani - il terribile sospetto sul 4 marzo : 'Così le schede elettOrali possono favorire Luigi Di Maio e M5s' : In vista del 4 marzo, Luigi Bisignani ha un grosso dubbio che riguarda la scheda elettorale . E questo dubbio lo esprime in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'È allarme al Viminale'. Questo ...

Debiti PA - Confimprenditori : “In questa campagna elettOrale nessuno ne parla e le aziende possono fallire” : “Tra le svariate promesse elettorali che abbiamo sin qui ascoltato non ci pare d’aver sentito nessuno dare una parola di garanzia per la prossima legislatura... L'articolo Debiti PA, Confimprenditori: “In questa campagna elettorale nessuno ne parla e le aziende possono fallire” su Roma Daily News.

Dopo la fase di preordine - Ora Elephone U ed Elephone U Pro possono essere acquistati su GearBest : Altre informazioni da un'ulteriore fonte inviato da darthnewsside nella categoria Scienza e Tecnologia

Islam - la vergogna infinita : 'Il COrano dice che le donne e le bambine si possono stuprare se...' : La denuncia parte dall'interno dello stesso mondo Islamico : vi sono istituzioni, imam , e perfino università come Al Azhar , il più autorevole centro culturale musulmano, in cui si insegna come elementi del diritto Islamico che donne , bambine ...