Ora Andrea Preti puntualizza sulla fine della sua storia con la Gerini | Il rapporto

“Basta - Ora devo dire la verità”. La confessione di Akash Kumar. Pablo a ‘Ciao Darwin’ e Andrea a ‘Temptation Island’ - il concorrente di Ballando con le stelle vuota il sacco sulla sua identità (boom!) : ”Chi è veramente Akash Kumar?”. La domanda sul concorrente di ”Ballando con le stelle” è rimbalzata in rete prepotentemente dopo la pubblicazione di alcuni video in cui il 25enne appare. Due occasioni e due nomi diversi. Quando ha partecipato alla prima edizione di ”Temptation Island” nel ruolo di tentatore si chiamava Andrea P., mentre a ”Ciao Darwin”, dove gareggiava nel gruppo dei ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale Piloti : un anno dopo ancOra Andrea Dovizioso e Valentino Rossi! (Gp Qatar 2018) : CLASSIFICA MOTOGP Mondiale Piloti dopo Gp Qatar 2018 a Losail: Dovizioso primo, Rossi sul podio con Marquez. Senza punti Jorge Lorenzo, autore di una caduta che lo ha messo fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:48:00 GMT)

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Una gara perfetta. Ho mantenuto la calma : difficile duellare con Marquez - l’ho battuto ancOra” : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il forlivese si è scatenato in sella alla sua Ducati, ha disputato una gara accorta nelle prime battute e poi si è scatenato nel finale dove ha sostenuto un ritmo indiavolato che gli ha permesso di battere Marc Marquez all’ultima curva. Il vicecampione del mondo inizia la stagione nel migliore dei modi e guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti. Queste le ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Soddisfatto della moto - ci manca ancOra qualcosa in ottica gara” : Due sessioni di prove libere ed altrettanti migliori tempi per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può che essere soddisfatto di questo suo venerdì del Gran Premio del Qatar della motoGP, e lo conferma anche nelle interviste di rito al termine della giornata. “Sono andato molto bene, ci siamo, ma su questo non avevo dubbi – spiega ai microfoni di Sky Sport – Adesso però si inizia a lavorare sui dettagli dato che ...

Beach volley World Tour 2018 Muscat. Abbiati/Andreatta : tris servito! AncOra una qualificazione al main draw : Tre su tre: dopo Sydney e Kish Island, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta conquistano il loro terzo ingresso consecutivo ad un tabellone principale del World Tour e da domani giocheranno per conquistare un risultato di prestigio nel torneo 1 Stella di Muscat in Oman. Gli azzurri, dopo la facile vittoria di questa mattina sulla coppia di casa, hanno sconfitto nettamente anche i canadesi Hoey e Kopp con un secco 2-0. Senza storia il primo set, ...

Andrea - il re del quiz : il diciottenne ancOra campione da Frizzi : Arezzo, 14 marzo 2018 - Ha conquistato il pubblico del piccolo schermo con la sua veracità e la sua parlata «toscanaccia» sdoganando anche un «alò» tutto aretino che ha fatto sorridere e divertire. ...

Andrea Delogu a Epcc : 'Arbore mi voleva senza gonna corta o scollatura - sto ancOra facendo gavetta' : 'Nella mia testa, sto ancora facendo gavetta. Credo che questo mi salvi e mi faccia restare coi piedi per terra, perché c'è sempre da imparare'. Umile come agli esordi, Andrea Delogu, ospite di ...

Andrea de Bertoldi espugna il collegio di Trento ed è senatore : ''Ora in Provincia il centrosinistra si prepari a fare le valigie'' : Trento . La sede di Fratelli d'Italia è rimasta aperta tutta la notte per seguire lo spoglio dei voti. Il risultato non era per nulla scontato ma Andrea de Bertoldi , candidato espressione del partito ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Andrea Iannone : “Il miglior tempo non mi fa illudere - c’è ancOra molto da lavOrare” : La Suzuki sta iniziando questa stagione 2018 con segnali davvero incoraggianti che oggi, nella seconda giornata dei Test di Losail per la MotoGP, hanno portato, addirittura, Andrea Iannone davanti a tutti. Un risultato di prestigio per il pilota di Vasto che ha assoluto bisogno di conferme e fiducia in vista di un campionato quanto mai importante per il suo futuro. Tuttavia, l’ex ducatista, non si fa prendere da facili entusiasmi, e rimane ...

MotoGP - Test Losail 2018 : analisi seconda giornata. Andrea Iannone vola con la Suzuki - Ducati e Honda lavOrano sull’aerodinamica - ancOra indietro la Yamaha in crisi di gomme : La seconda giornata dei Test pre-stagionali di Losail riservati alla MotoGP ha iniziato a dare conferme e spunti di discreta rilevanza per quanto riguarda scuderie e piloti. Le otto ore odierne, rovinate nella prima parte per una rapida apparizione della pioggia, hanno ribadito che Ducati e Honda sono le moto migliori dal punto di vista della velocità e del passo gara, mentre la Suzuki sta crescendo bene. Prosegue l’adattamento complicato ...

Orge in canonica - don Andrea Contin Ora chiede il patteggiamento : Don Andrea Contin è l’ex parroco noto per il caso delle Orge in canonica che ha sollevato un polverone sulla Chiesa e imbarazzato il paesino di San Lazzaro, dove è scoppiata la vicenda a luci rosse.La richiesta del donContin già sospeso "a divinis" dal vescovo, ha chiesto di patteggiare la sua pena. Tramite l’avvocato Gianni Morrone - suo difensore - ha proposto un anno di reclusione con la sospensione della ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Ho un buon feeling con la Ducati. Stiamo lavOrando nella direzione giusta” : Secondo a 51 millesimi dalla Yamaha di Maverick Vinales ed una costanza di rendimento invidiabile. E’ assolutamente positivo il bilancio della prima giornata di test per Andrea Dovizioso a Losail (Qatar). Doveva essere un tracciato gradito alla Ducati e la GP18 non ha deluso le attese. “Non è facile migliorare quando sei già in lotta per il campionato, ma sono contento perché ho un buon feeling e credo che abbiamo migliorato un ...

La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata : Rai 1 punta ancOra su Andrea Camilleri : La Mossa del Cavallo - C'era una volta Vigata “Il battito del mio cuore è un po’ accelerato. Ho deciso di mostrarvi l’altro aspetto della mia narrativa. La Mossa del Cavallo l’ho trasportato dalle parti di Vigata e Montelusa, narra di autentici fatti ri-raccontati a modo mio. Siccome è il primo dei miei romanzi storici che viene fatto in televisione, confesso di essere emozionato. Mi auguro di tutto cuore che vi ...