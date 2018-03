Operazione antidroga | ai domiciliari Petrachi ex portiere del Lecce

Blastingnews

: Salento, 37 arrestati nell'operazione antimafia e antidroga: anche un ex portiere del Lecce NOMI - infoitsport : Salento, 37 arrestati nell'operazione antimafia e antidroga: anche un ex portiere del Lecce NOMI - infoitinterno : Operazione antidroga: l'ex portiere del Lecce Davide Petrachi fra i 37 arrestati -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Sono scattate all’alba 37 ordinanze di custodia cautelare, nell’ambito di un’iniziata all'una della scorsa notte, denominata “Orione”, conclusa dai carabinieri del comando provinciale disulla base delle indagini condotte dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, guidata dal capitano Giorgio Antinelli. Tra gli arrestati l’exdelDavide, una parabola discendente I provvedimenti sono stati emessi dal gip diVincenzo Brancato su richiesta dei pm Antimafia Guglielmo Cataldi e Maria Vallefuoco. Dei 37 arrestati, 20 sono stati portati in carcere mentre per 17 è stato applicato il regime dei. Tra questi figura Davide, 32enne originario di Melendugno, noto per aver difeso i pali delper diverse stagioni, svolgendo tutta la trafila nel settore giovanile del team salentino ed ...