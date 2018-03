Opa della Lega su Fi? Andrà quasi deserta Prestigiacomo non ha dubbi

Nonna Peppa - che spettacolo : ecco i 115 anni della seconda donna più longeva d'EurOpa : Ha sei figli, nove nipoti e sedici pronipoti. Soprattutto, ha 115 anni. Maria Giuseppa Robucci, "Nonna Peppa", li ha festeggiati ieri ad Apricena, dove quindici anni fa si è trasferita da Poggio Imperiale, in...

Putin governerà il mondo - l'EurOpa sarà una terra desolata : la previsione shock della veggente cieca : ... nota veggente bulgara morta nel 1996 all'età di 85 anni e conosciuta come la Nostradamus dei Balcani, della quale si è iniziato a parlare in ogni parte del mondo dopo aver scoperto che, in passato, ...

“Amazing China” è record d’incassi al cinema : ecco la nuova frontiera della prOpaganda di Xi Jinping : Si chiama Amazing China ed è il nuovo fiore all’occhiello della propaganda cinese campione di incassi al botteghino. Pensato per esaltare l’operato del presidente Xi Jinping, il documentario realizzato dalla CCTV riassume in 90 minuti i successi inanellati nei primi cinque anni di governo, dalle opere infrastrutturali alla scienza, passando per il progetto Belt and Road, la nuova via della seta con cui Pechino punta a rilanciare gli scambi ...

Sci alpino - Coppa EurOpa 2018 : doppietta della Francia nello slalom femminile di Soldeu. Nina Ortlieb vince la Coppa! : doppietta della Francia nell’ultima gara stagionale della Coppa Europa 2018. Lo slalom femminile di Soldeu è stato vinto da Josephine Forni, con il tempo di 1’55″97 nelle due manche. Dietro di lei Nastasia Noens, a cui non è bastata una rimonta pazzesca nella seconda discesa, in cui ha recuperato oltre 2″ alla sua connazionale fermandosi però a 20 centesimi di distacco. Podio completato dalla norvegese Thea Louise ...

Quando l’altOparlante della MM ci informò dell’agguato a Moro : La mattina del 16 marzo mi alzai presto nonostante la sera precedente avessi fatto tardi alla piccola festa per il mio compleanno. Di buon'ora arrivai a Milano e raggiunsi Carlo Fusaroli, uno dei fondatori dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo, che voleva parlarmi di un'opportunità di stage estivo al Mattino di Padova, che avrebbe esordito in edicola un paio di settimane dopo. Poi, prima delle 11, raggiunsi a piedi la stazione ...

Il patto. La questione della reflazione fiscale in EurOpa : Il primo luglio 2021 cadrà infatti il centesimo anniversario del Partito Comunista Cinese e la sua leadership farà il possibile e anche l'impossibile per presentare ai cinesi e al mondo un paese ...

Lazio-Salisburgo - andata quarti di finale EurOpa League : programma - orari e tv. La data della partita : andata quarti di finale Europa League 2018 Giovedì 5 aprile ore 21 Lazio-Salisburgo Diretta TV su Sky Sport 1 e TV 8, diretta streaming su SkyGo, diretta scritta su OA Sport Foto: Carozza

Pagelle/ Dinamo Kiev Lazio (0-2) : i voti della partita. Non solo Lucas Leiva (EurOpa League ottavi) : Pagelle Dinamo Kiev Lazio 0-2: i voti della partita. Lucas Leiva è un mostro (Europa League ottavi). Grande prestazione del centrocampista brasiliano, in gol in Ucraina(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:20:00 GMT)

VIDEO/ Arsenal Milan (3-1) : highlights e gol della partita - rabbia Mirabelli (EurOpa League - ritorno ottavi) : VIDEO Arsenal Milan (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida quale ritorno degli ottavi dell'Europa League. I Gunners passano ai quarti di finale. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:09:00 GMT)

VIDEO / Dinamo Kiev Lazio (0-2) : highlights e gol della partita - la gioia di Inzaghi (EurOpa League ottavi) : VIDEO Dinamo Kiev Lazio (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per il ritorno degli ottavi di Europa League. Biancocelesti qualificati ai quarti(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:55:00 GMT)

Lazio-Salisburgo - andata quarti di finale EurOpa League : programma - orari e tv. La data della partita : Match di andata in casa: lo Stadio Olimpico si prepara ad ospitare il grandissimo palcoscenico dell’Europa League. La Lazio infatti se la vedrà con il Salisburgo nell’andata dei quarti di finale della seconda manifestazione continentale: andiamo a scoprire il programma e gli orari del match con il palinsesto TV. andata quarti di finale Europa League 2018 Giovedì 5 aprile ore 21 Lazio-Salisburgo Diretta TV su Sky Sport 1 e TV 8, ...

Sorteggi EurOpa League - l’accoppiamento della Lazio LIVE : Sorteggi Europa League, l’accoppiamento della Lazio. Impresa della Lazio che ha staccato il pass per i quarti di finale della competizione, adesso si candida ad essere grande protagonista fino alla fine. La squadra con maggiori chance di trionfare è sicuramente l’Atletico Madrid mentre non va sottovalutato l’Arsenal che ha superato il Milan nonostante alcune difficoltà. Possono risultare insidiose anche Sporting, Marsiglia e ...