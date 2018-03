Omicidio Marco Vannini | la Procura chiede condanna per tutta la famiglia Ciontoli

Modena - scritte contro Marco Biagi nell'anniversario dell'Omicidio. Il figlio : "Lo Stato lo ha abbandonato" : "Marco Biagi non pedala più" e ancora "Onore a Mario Galesi". Sono solo due delle agghiaccianti e infamanti scritte tracciate sui muri dell'Università di Modena,...

Modena - scritte contro Marco Biagi nell'anniversario dell'Omicidio. Il figlio : 'Lo Stato lo ha abbandonato' : 'Marco Biagi non pedala più' e ancora 'Onore a Mario Galesi'. Sono solo due delle agghiaccianti e infamanti scritte tracciate sui muri dell'Università di Modena, Facoltà di Economia, nel giorno dell'...

Sedici anni fa l’Omicidio di Marco Biagi - la denuncia : “Lo Stato ha abbandonato mio padre” : "Lo Stato ha abbandonato mio padre. Non provo odio nei confronti di nessuno ma ovviamente non perdono gli assassini". Così Lorenzo, 29enne figlio del giurista ucciso a Bologna 16 anni fa dalle Brigate Rosse. Nel corso delle celebrazioni per l'anniversario del delitto, comparse anche scritte infamanti sui muri dell'Università di Modena: "Clima di odio non è scomparso".Continua a leggere

Marco Biagi - il 19 marzo 2002 l’Omicidio del giuslavorista : Nato a Bologna il 24 novembre 1950, Marco Biagi, dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, si iscrisse a Giurisprudenza e in seguito vinse una borsa di studio in diritto del lavoro a Pisa. Iniziò a scrivere per una rivista, si avvicinò al Parito Socialista Italiano e divenne insengnante presso le università di Modena […] L'articolo Marco Biagi, il 19 marzo 2002 l’omicidio del giuslavorista proviene da NewsGo.

Lamezia - Omicidio Pagliuso : Marco Gallo non risponde al Gip - uno dei legali rinuncia a difesa : Lamezia Terme " Scena muta davanti al Gip. Marco Gallo, 32enne attualmente in carcere con l'accusa di tre omicidi sulle spalle, si è presentato davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia nel ...

Lamezia Terme. Omicidio di Francesco Pagliuso : l’assassino è Marco Gallo : Svolta nelle indagini sull’Omicidio dell’avvocato Francesco Pagliuso, assassinato a Lamezia Terme il 9 agosto del 2016 nel giardino della sua

Omicidio PAGLIUSO - CHI È MARCO GALLO/ Lamezia Terme - la sorella di Francesco : “Attendiamo la verità” : OMICIDIO Francesco PAGLIUSO: ad uccidere l'avvocato di Lamezia Terme fu MARCO GALLO, insospettabile colletto bianco di giorno, efferato sicario a pagamento della 'ndrangheta di notte.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:46:00 GMT)

Omicidio Pagliuso - chi è Marco Gallo/ Lamezia Terme : il sicario incastrato dal Gps della sua macchina : Omicidio Francesco Pagliuso: ad uccidere l'avvocato di Lamezia Terme fu Marco Gallo, insospettabile colletto bianco di giorno, efferato sicario a pagamento della 'ndrangheta di notte.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Omicidio PAGLIUSO/ Lamezia Terme - chi è Marco Gallo : killer a pagamento del clan faceva il consulente : OMICIDIO Francesco PAGLIUSO: ad uccidere l'avvocato di Lamezia Terme fu Marco Gallo, insospettabile colletto bianco di giorno, efferato sicario a pagamento della 'ndrangheta di notte.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Omicidio Pagliuso chi è Marco Gallo - l insospettabile sicario : LAMEZIA TERME , CATANZARO, - Giovane professionista di successo, titolare di una piccola, ma nota società di consulenza, con la fedina penale immacolata e neanche una multa non pagata da nascondere. ...

Omicidio Pagliuso : chi è Marco Gallo - l'insospettabile sicario : Titolare di una piccola società di consulenza, era al soldo della famiglia di 'ndrangheta Scalise: fu lui la notte tra il 9 e il 10 agosto del 2016 a freddare...