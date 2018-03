Olimpiadi : Urzì (Fdi) - Provincia Bolzano riconsideri il 'no' a candidatura (2) : (AdnKronos) - "La Provincia doveva porsi come portabandiera per un piano di investimenti capace di compenetrare virtuosamente esigenza di infrastrutture con i bisogni futuri del territorio ma non accettare la sfida significa mortificare il nostro territorio e i cittadini che avevano accarezzato l’id