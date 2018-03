“Oh | ma la vedete?” Alessia Marcuzzi | il vestito dice tutto Nona puntata dell’Isola dei

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) “Sarà unascoppiettante”, ha dettoin apertura, salutando il pubblico dell’Isola dei Famosi.numero 9, andata. Scoppiettante, sì, ma senza sbroccate come durante la scorsa. Memorabile la piazzata della padrona di casa a Eva Henger, sempre per il canna-gate: la Gialappa’s band non ha potuto fare a meno di ricordarla. In breve, cosa è successo nell’ultima diretta. Solite sorprese per i nominati e sorpresona per i naufraghi rimasti in gioco: Valeria Marini è sbarcata in Honduras. Costume a frange in stile Jane, Valeriona si è presentata come concorrente, ma in realtà, per la gioia di Francesca Cipriani, resterà solo pochi giorni all’Isola. Con il 56% dei voti è uscito Marco (per Simone il 36 e per Jonathan l’8%), ha raggiunto Elena Morali e Rosa Perrotta all’Isola che non c’è ma ha deciso di ...