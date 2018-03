Ogni giorno 700 bambini muoiono per malattie legate ad acqua non pulita

Fertilità : le attenzioni da avere Ogni giorno per preservarla (o favorirla) : La Fertilità dipende da un mix di fattori. Persino da tante piccole abitudini o comportamenti all’apparenza insignificanti e che invece, con l’andare del tempo, possono influenzare (e anche molto) la nostra capacità di procreare. Il problema è che si tende spesso a sottovalutare l’importanza di alcune accortezze e a pensare che non sia poi così importante fare questo o quel controllo. Sbagliatissimo, invece. Perché i dati del nostro paese sul ...

Fumare Ogni giorno aumenta il rischio di psicosi : Fumare non ha mai fatto bene alla salute, e ogni giorno veniamo a conoscenza di nuove ricerche che confermano i tanti danni che le sigarette possono causare alla nostra vita. A questa lunga serie di ricerche sui danni del fumo si aggiunge quella condotta in Finlandia e pubblicata sulla rivista Acta Psychiatrica Scandinavica, secondo cui un giovane che fuma almeno 10 sigarette al giorno corre un maggiore rischio di psicosi rispetto ai giovani ...

Wanda Nara : "Icardi ama l'Inter. Il rinnovo? Vale Ogni giorno di più" : Wanda Nara , sua moglie e agente, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il marito sia come uomo che come calciatore: 'Mauro è qualità e quantità, in campo e fuori. Come vuole esserci ...

Wanda racconta Mauro Icardi : "Crede nell'Inter. Rinnovo? Ogni giorno vale di più" : Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, sceglie La Gazzetta dello Sport per raccontare i mille volti del centravanti dell'Inter. L'amore, la famiglia, l'Inter e il futuro. Quel futuro nerazzurro in cui Mauro Icardi mostra ripetutamente di credere, ma che è ancora da ...

Tumori : Ogni giorno 200 nuovi casi dovuti a un vizio che deve essere combattuto : Praticare più sport può essere un’arma in più per sconfiggere gravi malattie come il cancro. In Italia ogni giorno 200 neoplasie potrebbero essere evitate attraverso l’attività fisica. La sedentarietà, infatti, è un fattore di rischio oncologico estremamente pericoloso e sottovalutato che provoca il 20% di tutti i Tumori. Per questo la Fondazione Insieme Contro il Cancro e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) lanciano la campagna ...

Salute - SIMG : “Ogni giorno informiamo le famiglie sul valore dei vaccini” : “Accogliamo con soddisfazione la notizia del raggiungimento del tasso di copertura del 95% per il vaccino esavalente. È la soglia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito come obiettivo da raggiungere per avere una copertura ottimale della popolazione. Un risultato ottenuto grazie alle campagne mediatiche e, soprattutto, con il lavoro quotidiano, capillare e continuo dei medici di famiglia”. Il dott. Claudio Cricelli, ...

Siria - Save the Children : Ogni giorno uccisi almeno 37 civili : Nelle "de-escalation zone" della Siria, ogni giorno, dalla seconda metà del 2017, sono rimasti uccisi almeno 37 civili. Dall'inizio del 2018 alla metà di febbraio, solo nell'area est di Ghouta, sono ...

Ogni giorno è un mondo : «Non vi dico di rendere il mondo un posto migliore, perché non penso che il progresso faccia necessariamente parte del pacchetto. Vi dico solo di viverla. Non di tener duro, di sopportare, di tirare avanti, ma di viverla. Di tenere The post Ogni giorno è un mondo appeared first on Il Post.

8 marzo : quasi 9 donne su 10 caregiver - assistono i familiari Ogni giorno : Si scrive caregiver – ‘chi si prende cura’ – ma si legge ‘donne’. E’ questo, infatti, il ruolo che svolgono quotidianamente quasi 9 italiane su 10. Vere e proprie manager delle cure familiari, che assistono un parente ammalato o disabile e parlano con il medico di famiglia, il pediatra, il cardiologo, l’oncologo e così via. E che per conciliare esigenze familiari e lavorative trascurano gli ...

Lutto Astori - Dani Alves : 'Ogni giorno muoiono tantissimi bambini altrettanto importanti' : Penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un mondo migliore. Nel mondo però ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta ...