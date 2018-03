Occupazione femminile motore della crescita | il Pd riparta anche da qui

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 marzo 2018) L'Italia è un Paese sempre più vecchio. Ce lo ricorda l'Istat ogni volta che aggiorna le statistiche sui nuovi nati: 12mila bambini solo fra il 2015 e il 2018. 100 mila in meno negli ultimi 8 anni.Il crollo delle nascite è un serio problema di cui dobbiamo occuparci se vogliamo tornare a essere un Paese vitale e con un futuro. Un problema che non affligge solo l'Italia ma tutti i paesi europei, che hanno messo in campo misure diverse, più o meno efficaci, per contrastarlo.noi abbiamo aperto una strada con misure importanti: quella di puntare sul sostegno all', che oggi ha raggiunto la percentuale più alta di sempre (49,2 %)se ancora distante dalla media europea (61,6 %), comenatalità.Al contrario di quanto si pensi, è proprio quando le donne lavorano di più che si fanno più ...