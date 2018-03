Nuovo spunto rialzista per Kering

Nuovo spunto rialzista per LafargeHolcim : Scambia in profit la big del cemento , che lievita dell'1,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LafargeHolcim ,...

Nuovo spunto rialzista per Ferrari : Rialzo marcato per Ferrari , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del ...

Nuovo spunto rialzista per RWE : Balza in avanti la compagnia energetica tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%. Il confronto del titolo con il DAX30 , su base settimanale, mostra la ...

Nuovo spunto rialzista per Zoetis : Seduta vivace oggi per Zoetis , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad ...

Nuovo spunto rialzista per Gima Tt : Scambia in profit Gima Tt , che lievita dell'1,83%. Lo scenario su base settimanale di Gima Tt rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe ...

Nuovo spunto rialzista per Standard Chartered : Scambia in profit Standard Chartered , che lievita dell'1,80%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered più pronunciata rispetto ...

Nuovo spunto rialzista per Whitbread : Seduta vivace oggi per Whitbread , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al ...

Nuovo spunto rialzista per Smurfit Kappa : Bene Smurfit Kappa , con un rialzo dell'1,89%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Smurfit Kappa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'...

Nuovo spunto rialzista per Publicis Groupe : Avanza il colosso della pubblicità francese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%. Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Publicis Groupe ...

Nuovo spunto rialzista per Technipfmc : Seduta positiva per Technipfmc , che avanza bene dell'1,87%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technipfmc rispetto all'indice, ...