Npl | Abi | Addendum migliorato

Bce - addendum Npl : copertura crediti garantiti anche sotto il 100% - in casi inadempienze probabili : La copertura degli NPL , crediti deteriorati, garantiti non dovrà essere necessariamente del 100%. E' quanto prevede l'addendum della Bce, che è stato reso noto nella giornata di oggi.

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (2) : (AdnKronos) – Anche per quanto riguarda specificamente i gruppi bancari italiani i dati confermano che il positivo trend di recupero verso la situazione pre-crisi. Questo processo è favorito dalla ripresa del contesto economico nazionale, dalla riduzione dei rischi e della complessità del contesto all’interno del quale operano i gruppi italiani. Nel complesso, anche per le Banche italiane i dati del 2017 risultano i migliori ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (3) : (AdnKronos) – I dati illustrano i positivi risultati, superiori alle attese, che il settore bancario italiano ha saputo realizzare. Ciò, anche tenuto conto delle confortanti previsioni sulla crescita economica nazionale nel prossimo futuro, induce ottimismo e realisticamente lascia prevedere che la questione degli Npl si stia ormai avviando a normalizzazione e non rappresenti un fattore di rischio per le Banche in Italia. I progressi ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Il mercato bancario europeo è ben avviato sul percorso di recupero verso la situazione pre-crisi. La ripresa dell’economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell’attivo e, più in generale, sui risultati economici dei gruppi bancari che risultano i migliori dall’avvio della crisi. E in linea con queste performance sono le Banche italiane che ora possono guardare ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps e la proposta della Fabi sugli Npl (oggi - 7 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa torna sotto quota 3,15 euro ad azione. La proposta della Fabi sulla gestione degli Npl. Ultime notizie live di oggi 7 marzo 2018(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:56:00 GMT)

Visco : Npl giù ma senza destabilizzare. Conti e debito nell'agenda di governo : 'La riduzione dei crediti deteriorati è necessaria , ma va ottenuta con interventi sostenibili e che non siano destabilizzanti'. E' l'avvertimento del governatore della Banca d' Italia, che chiede al ...

Banche : Visco - necessaria riduzione Npl ma senza effetti destabilizzanti : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “La riduzione dei crediti deteriorati è necessaria per ridurre i rischi e i costi di finanziamento delle Banche”. Ad affermarlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco.”Va ottenuta -sottolinea – con interventi che tengano conto delle condizioni di partenza, siano sostenibili e non producano effetti prociclici potenzialmente destabilizzanti; va assicurata la parità di trattamento tra ...