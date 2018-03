Notte di fuoco nel cantiere dell' ex Pozzi

Un'auto e 14 scooter a fuoco nella Notte : Rogo nella notte in piazza Matteotti. A fuoco Un'auto e ben 14 scooter andati bruciati completamente in un incendio , clicca sul link in fondo all'articolo

Napoli - Notte di fuoco alla Pignasecca : nuova stesa davanti alla gente - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla ?stesa? di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di...

Napoli - mezzaNotte di fuoco alla Pignasecca : nuova stesa - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla 'stesa' di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di colpi, tanti ...

Castelfidardo - tetto a fuoco nella Notte : Castelfidardo , Ancona, , 11 marzo 2018 - " Il fuoco visibile da lontano ha fatto temere i fidardensi che quell'incendio potesse estendersi anche alle abitazioni vicine. nella serata di ieri, attorno ...

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo, è stato incendiato un portoncino d'ingresso al centro culturale musulmano "La Saggezza" di Padova, che ospita al suo interno un luogo di preghiera. L'incendio è stato segnalato da alcuni vicini

Mansarde e cantine allagata in Granda - Notte di interventi per i vigili del fuoco : I tubi dell'acqua che si erano congelati con le temperature rigide di questi giorni hanno iniziato a scongelarsi e ad allagare appartamenti e garage. Nella notte appena trascorsa sono stati tanti gli ...

Isola - la capanna prende fuoco nella Notte. Scoppia la lite tra Rosa ed Alessia : Un piccolo incendio è divampato nel corso della notte di giovedì all'Isola dei Famosi. In fiamme la capanna costruita per proteggere il fuoco. E' successo mentre a "controllare" il tutto c'era Rosa Perrotta...

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella Notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di colpo dal fumo e dalle alte fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

Venezia : nella Notte a fuoco un taxi acqueo - imbarcadero chiuso : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) – La notte scorsa poco prima delle ore 3.30, i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa lagunare per l'incendio di un taxi acqueo a noleggio a Sant'Alvise a Cannaregio presso l'imbarcadero ACTV a Venezia. I residenti del posto hanno avvertito la sala operativa del 115 dopo aver sentito uno scoppio e visto le fiamme dell'imbarcazione. La squadra ha spento l'incendio

Enorme palla di fuoco illumina i cieli di Calabria e Sicilia nella Notte : Pochi minuti fa, intorno alle 22:50, un Enorme e luminosissimo bolide ha illuminato il cielo di Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa dopo una giornata di forte maltempo e dopo la scossa di terremoto della scorsa notte. La palla di fuoco in cielo è stata avvistata da decine di migliaia di persone. Un bolide è comunemente inteso un corpo proveniente dallo spazio e che precipitando in atmosfera, si presenta come una palla di fuoco seguita ...

Paura a La Spezia - pescatori cadono in mare nella Notte : salvati dai Vigili del Fuoco : Paura nella notte a Santa Teresa di Lerici, dove due pescatori sono caduti in mare la notte scorsa e sono successivamente stati salvati dai Vigili del fuoco. Uno dei due era in grave stato di ipotermia. L’allarme è scattato alle 23.30: i Vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti sul posto, vicino alla struttura di stabulazione dei mitili. I pompieri hanno trovato uno dei due aggrappato a uno scoglio e il secondo in acqua. Ignoto il ...