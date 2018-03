No dal Pd a un incontro | Berlusconi ribadisce | leader si riuniscano

EASYBASKETinCLASSE : incontro con Galanda e Zandalasini e 260 alunni delle scuole primarie di Parona - Verona - : ... dirigente dell'IC Saval Parona Irene Grossi, l'assessore allo Sport del Comune di Verona Filippo Rando e il docente Luca Pasetto dell'Istituto "Zorzi". EASYBASKETinCLASSE è il progetto educativo ...

A Savona un incontro sul welfare aziendale : "Il welfare aziendale - Aggiornamenti normativi e casi pratici" è il tema del convegno in programma martedì prossimo, 20 marzo, con inizio alle ore 14.30, a Savona, presso la sede dell'Ordine dei ...

Virginia Raggi - "innominata" dal Pd ma non da Zingaretti/ Incontro con il governatore : "C'è convergenza" : Virginia Raggi, "innominata" dal Pd ma non da Zingaretti. Incontro con il governatore del Lazio: "C'è convergenza", fanno sapere i due. Le ultime notizie sulla sindaca di Roma

Abusato dal prete a 13 anni/ Video Le Iene : l'incontro 17 anni dopo : "ti amavo - mettiamoci una pietra sopra" : Abusato dal prete a 13 anni: la storia di Jurek raccontata a Matteo Viviani de Le Iene, l'incontro con il sacerdote 17 anni dopo e le parole del vescovo di Isernia.

Maddalena - Via Crucis con il vescovo. Poi l'incontro con la comunità Sant'Egidio : Solo l'anno scorso sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Una realtà poco conosciuta, ma non per questo meno significativa come segno dei tempi ...

VICTORIA ZINNY/ Chi è la moglie di Remo Girone? dall'incontro al primo bacio - amore senza fine (Domenica In) : VICTORIA ZINNY è la moglie storica dell'attore Remo Girone e può contare su una carriera internazionale di tutto rispetto, oggi ospite a Domenica In.

Dazi - nulla di fatto dall'incontro tra Ue - Usa e Giappone : BRUXELLES - È terminato con un drammatico nulla di fatto l'incontro a tre fra l'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone che ha avuto luogo sabato qui a Bruxelles e il cui piatto forte era la ...

“Ti amo tanto”. Rosa è tornata a casa : l’abbraccio senza fine con mamma e papà. Il momento dell’atteso incontro immortalato dalle telecamere di ‘”Chi l’ha visto?” : Dopo 10 mesi Rosa Di Domenico è torna a casa. Alle 17,35 la giovane, che aveva fatto perdere le sue tracce nel maggio del 2017, è arrivata all’aeroporto Capodichino di Napoli. Dopo una estenuante attesa Luigi Di Domenico e la moglie hanno potuto riabbracciare la figlia. Il video dell’incontro è stato pubblicato dalla pagina Facebook di Chi l’ha visto. Le immagini sono così emozionanti che non lasciano indifferenti ...

Contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili : all’Ospedale San Giuseppe di Milano un incontro aperto al pubblico : Per le giovani donne italiane sesso e Contraccezione sono ancora oggi argomenti tabù, nonostante il pesante impatto che una gravidanza indesiderata o una malattia a trasmissione sessuale può avere sulla loro vita, oltre che sul loro stato di salute. Proprio per fare chiarezza in merito a questi temi, il professor Stefano Bianchi, Direttore del Dipartimento materno-infantile dell’Ospedale San Giuseppe/Università degli Studi di Milano, sarà il ...

RON CANTA LUCIO dalLA/ L'album "Lucio!" e il primo incontro : "Senza di lui non sarei qua" : Ron presenta il suo nuovo album 'LUCIO, dodici canzoni scritte dall'amico LUCIO DALLA e reinterpretate da lui. Il ricordo del primo incontro con il grande artista.

HOW TO GET AWAY WITH MURDER e SCANdal - Arriva l'incontro tra Annalise e Olivia : Finalmente il momento è Arrivato! Tra poche ore le protagoniste di How To Get AWAY WITH MURDER e SCANDAL si incontreranno per la prima volta in un doppio episodio trasmesso dalla ABC come anticipato dal promoNello Sneak Peek diffuso dal network americano, vediamo il primo incontro tra l'avvocato Annalise e l'ex Capo Gabinetto della Casa Bianca Olivia all'interno dell'aula dell'università in cui insegna la Keating. Per sapere come ...

"Se ti incontro - ti stendo" - preside aggredito dal marito di una prof : "Mi ha bloccato, dato uno schiaffo e tenuto fermo mentre mi insultava" e, prima di andarsene, ha detto: " Prega Dio che non ti incontri , perché sennò ti stendo". Così un dirigente scolastico di ...

“Vieni qui - lasciati stringere”. Il commovente abbraccio di Kate Middleton. In mezzo alla folla - la duchessa nota una persona a lei familiare e non resiste dal correrle incontro - lasciandosi andare sotto gli occhi di tutti. E si scopre chi era quella donna misteriosa : Un abbraccio emozionante, che i paparazzi hanno puntualmente immortalato e che ha fatto il giro del web commuovendo tanti utenti, soprattutto quelli che seguono tutto l’anno con passione le vicende di casa Windsor e dei loro beniamini. Parliamo dell’incontro tra la sempre amatissima Kate Middleton, per la terza volta in dolce attesa e pronta quindi ad allargare ulteriormente la famiglia costruita insieme al suo principe ...

Tragedia nella boxe : Westgarth vince l'incontro ma puoi muore in ospedale : Scott Westgarth non ce l'ha fatta. Il pugile inglese è morto in ospedale, per via di un malore avvertito al termine dell'incontro di boxe disputato contro Dec Spelman, al Doncaster Dome nella serata di sabato. Il 31enne di Newcastle aveva vinto il suo incontro e aveva anche avuto la forza di presentarsi davanti alle televisioni per commentare la sua sofferta vittoria al termine di un match davvero avvincente e combattuto.Westgarth, ...