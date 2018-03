No alla mafia | a Foggia la marcia di Libera con Don Ciotti | tributo a 900

Mafia - l’arcivescovo di Palermo : “Dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa nostra. Dobbiamo chiedere perdono” : Chiede scusa per quanto i suoi predecessori non hanno fatto nella lotta a Cosa nostra. È una presa di posizione netta quella di don Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. “Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia”, ha ...