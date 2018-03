ninjamarketing

: Ninja Morning, il buongiorno di mercoledì 21 marzo - m_mugnani : Ninja Morning, il buongiorno di mercoledì 21 marzo - elena_m4d : Ninja Morning, il buongiorno di mercoledì 21 marzo -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) ... in cui data scientist e addetti ai lavori spiegano come la cultura dei dati sta cambiando la nostra società e la nostra economia. La partecipazione in qualità di speaker , è aperta a chiunque possa ...