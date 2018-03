Nightflyers | il primo teaser della serie tratta da George RR Martin

wired

: “Nightflyers” Syfy rilascia il primo trailer della nuova serie di George RR Martin - SeriesDesperate : “Nightflyers” Syfy rilascia il primo trailer della nuova serie di George RR Martin -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Game of Thrones non tornerà sui nostri schermi prima del 2019, ma i fanmente geniale e in qualche modo perversa diRRnon staranno a bocca asciutta ancora a lungo. Quest’autunno, infatti, debutterà un’altrada una sua opera: stiamo parlando di, un romanzo breve scritto nel 1980 (e già divenuto un film nel 1987). Ora è destinato a essere adattato in un prima stagione da dieci episodi e in queste ore è uscito il. Calandoci nelle atmosfere horror e ansiogene di queste immagini, vediamo come assoluta protagonista sia proprio la Nightflyer, un’enorme nave spaziale mandata alla ricerca di una misteriosa specie aliena. Ma qualcosa va storto e iniziano ad avvenire strane e continue morti in mezzo all’equipaggio; è per questo che viene lanciato l’avvertimento: “Non salite per nessuna ragione su questa ...