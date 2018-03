Nigeria | liberate 110 studentesse rapite da Boko Haram il mese scorso Terroristi | “Non

Nigeria - “110 studentesse rapite il mese scorso da Boko Haram liberate” : Fino a 110 studentesse rapite il mese scorso dai jihadisti di Boko Haram in un villaggio della Nigeria sono state liberate. La notizia viene riportat dalla Bbc online. I terroristi il 21 febbraio scorso erano piombati in un collegio femminile portandosi via 111 ragazzine di Dapchi, un villaggio nello stato di Yobe, a circa 270 chilometri da Chibok, dove quattro anni fa i terroristi islamici rapirono 270 ragazze. In un primo momento era sembrato ...

