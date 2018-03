Nigeria | liberate 110 studentesse rapite da Boko Haram

Nigeria - liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram : “Ma non mandatele più a scuola” : Nigeria, liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram: “Ma non mandatele più a scuola” I jihadisti di Boko Haram hanno liberato 110 studentesse che avevano rapito il mese scorso in un collegio femminile a circa 270 chilometri da Chibok. Ma a condizione che i loro genitori “non le mandino più a scuola”. In nove anni […]

Nigeria - liberate 110 ragazze rapite da Boko Haram : “Ma non mandatele più a scuola” : I jihadisti di Boko Haram hanno liberato 110 studentesse che avevano rapito il mese scorso in un collegio femminile a circa 270 chilometri da Chibok. Ma a condizione che i loro genitori "non le mandino più a scuola". In nove anni gli estremisti hanno ucciso più di 20mila persone e creato due milioni e mezzo di sfollati.Continua a leggere

