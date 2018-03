Nigeria | “110 studentesse rapite il mese scorso da Boko Haram liberate”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Fino a 110ildai jihadisti diin un villaggio dellasono state liberate. La notizia viene riportat dalla Bbc online. I terroristi il 21 febbraioerano piombati in un collegio femminile portandosi via 111 ragazzine di Dapchi, un villaggio nello stato di Yobe, a circa 270 chilometri da Chibok, dove quattro anni fa i terroristi islamici rapirono 270 ragazze. In un primo momento era sembrato che tutte lee gli insegnanti fossero riusciti a sfuggire alla furia deiperché allertati dal rumore di spari ed esplosivi dei terroristi in avvicinamento. “Su 926, 815 sono tornate a scuola il giorno dopo l’attacco” aveva spiegato ai media internazionali il comandante Abdulmaliki Sumonu. Per rapire le vittime i terroristi islamici si erano fatti passare per soldati intervenuti per salvarle ...