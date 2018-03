Nicholas Ferrante | scusarsi non basta Noi giovani del Pd dobbiamo incontrarci e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Voglio fare un appello, penso sia giusto farlo ora che la casa sta crollando. Prima che il crollo ci lasci soli a nuotare fra i calcinacci. Perché non cominciamo a parlare? Dico tra noi, senza intermediari. Senza Renzi, Orfini, Orlando, Cuperlo. Nessuno mi ha fatto personalmente nulla di male, per carità, ma viviamo una crisi della rappresentanza che gela le vene. In politica nessuno è mai veramente morto (una ventina di minuti da Fazio per far resuscitare persino De Mita dal bianco e nero di Night of the Living Dead), ma la situazione è talmente prossima alla tragedia che, ora come ora, è da TSO anche solo l’idea di scegliere un leader a cui aggrapparsi. Senza una vera discussione su cosa sia e chi voglia rappresentare la sinistra nel 2018, mi fa rabbrividire il pensiero che, a breve, noi poveri iscritti Pd saremo chiamati a scegliere in congresso il “meno sputtanato” dei nostri ...