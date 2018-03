Niccolò Campriani | “Non ho più tirato dal trionfo di Rio Olimpiadi Tokyo 2020? Discorso

oasport

(Di mercoledì 21 marzo 2018)si è ormai ridalle scene, dopo aver vinto due medaglie d’oro alledi Rio 2016 ha deciso di appendere la carabina al chiodo e a 30 anni si è chiamato fuori dai giochi. L’ingegnere fiorentino ora lavora nelle stanze del Cio a Losanna e lo sport sembra essere un lontano ricordo come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Il Tempo: “Ad oggi l’ultimo colpo che ho sparato è stato quello che mi ha portato al secondo oro a Rio in agosto, poi non ho toccato più la carabina. Non so esattamente il perché, non sentivo più le stesse motivazioni di prima, nonostante continuassi a vincere. Ma in realtà non ho mai smesso con lo sport. Adesso corro, cosa che non potevo fare quando gareggiavo per evitare uno sbilanciamento del mio assetto in gara. Mi mancano però le cose che ti fanno soffrire di più in gara, come in una finale ...