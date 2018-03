New York | in forte denaro Toll Brothers

Vola a New York Abercrombie & Fitch : Seduta decisamente positiva per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in rialzo del 3,05%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Stabile la borsa di New York in attesa della Fed : Partenza cauta per la borsa di Wall Street , con il Dow Jones che in avvio si posiziona a 24.714,96 punti. Incolore l' S&P-500 che viaggia a 2.714,12 punti mentre il Nasdaq 100 mostra un calo dello 0,...

Ford Fusion - La berlina dell'Ovale blu a New York : In occasione del Salone di New York, in programma dal 30 marzo al 9 aprile, la Ford esporrà il facelift della Fusion sedan, il cui debutto nelle concessionarie americane avverrà entro la fine dellestate.Ancora più sicura. La principale novità introdotta dalla berlina riguarda unimportante implementazione dei sistemi di assistenza alla guida, grazie alladozione di serie del Co-Pilot360. Il pacchetto tecnologico offre le principali tecnologie Adas ...

New York attende settembre per la sfida Nixon vs Cuomo : Se a settembre ci fosse la vittoria della Nixon sarebbe la prima donna governatore apertamente gay dello stato di New York. Cynthia Ellen Nixon ex Miranda Hobes Cynthia Ellen Nixon è nata a New York il 9 aprile del 1966; l'attrice diventa famosa grazie alla serie televisiva Sex and the City in cui interpreta Miranda Hobbes nel ruolo dell'avvocato. Figlia unica di Anne Knoll e Walter Nixon, è stata legata a Danny Mozes, dalla loro unione sono ...

New York - gli studenti brindisini all'Onu diplomatici per un giorno con Clinton - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Nove studenti provenienti dai Licei di Brindisi Marzolla e Fermi/Monticelli, e dal Leonardo da Vinci di Fasano, hanno partecipato al Change The World Model Un 2018, la prestigiosa simulazione delle ...

Banksy e le sue critiche sotto forma di opere d'arte tornano a New York : Banksy ha ripreso a realizzare opere e, a distanza di 5 anni da "Banksy does New York", una serie di realizzazioni artistiche durate tutto un mese, torna nella grande mela per lasciare messaggi a sfondo sociale. I primi due pezzi una settimana fa: il primo a comparire è stato quello di un ratto che corre all’interno dell’orologio posto in cima ad un palazzo che si trova in una strada con un altissimo numero di passanti. Si potrebbe ipotizzare ...

L'ex stella di Sex & The City ora vuole governare lo stato di New York : Andrew Cuomo, poi, ha dalla sua due cose: 30 milioni di dollari pronti per essere spesi in campagna elettorale, e magari anche più, e una conoscenza della macchina politica e di potere di Albany , la ...

Applausi a New York per gli studenti Brindisini"AMBASCIATORI ALL'ONU" : L'appuntamento è durato tre giorni, durante i quali i ragazzi, precedentemente preparati e divisi in gruppi di lavoro, hanno affrontano temi di scottante attualità politica e sociale. Tra i gruppi ...

New York : accelera Urban Outfitters : Ottima performance per Urban Outfitters , che scambia in rialzo del 2,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Urban Outfitters più ...

New York : in acquisto AIG : Grande giornata per il colosso assicurativo statunitense , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,36%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa ...

Il ritorno di Banksy a New York è un manifesto contro il capitalismo : Banksy è tornato a New York. L'elusivo eroe britannico della Street Art ha colpito a Manhattan e Brooklyn e a quanto pare il suo blitz nella Grande Mela non è ancora finito.La "Primula Rossa" della bomboletta si è attribuito su Instagram due murali a Midwood, non lontano da Coney Island. Il primo, lungo la parete di una stazione di servizio in disuso, è un commento per immagini contro capitalismo e "gentrificazione" - ...

Cynthia Nixon / Miranda di 'Sex and The City' candidata governatrice di New York : attacco ad Andrew Cuomo : L'attrice Cynthia Nixon, nota per il ruolo di Miranda nella serie 'Sex and The City' ha annunciato la sua candidatura come governatrice per lo Stato di New York.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:11:00 GMT)

L’attrice che interpreta Miranda in Sex and the City si candida a governatore di New York : I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018 Nella serie Hbo Sex and the City, dove tutte le protagoniste erano prese da amori, avventure sessuali e shopping sfrenato, Miranda Hobbes è sempre stata la più pragmatica del gruppo: avvocato, madre e moglie super-impegnata, badava più alla sostanza che ...