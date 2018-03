Nerone contro Plant | ' Sei un fallito | hai pagato per il mio feat'

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Negli ultimi giorni la notizia della scomparsa di #, e della sua successiva 'riapparizione' a distanza di dodici ore, ha occupato ampio spazio nelle cronache del rap-web. Il giovane artista altamurano – che era stato dato per disperso dopo la diffusione di un video caricato da Soyle e Sunken, i suoi due produttori, nel quale veniva chiesto auto ai fan per ritrovalo – ha pubblicato una breve clip nel pomeriggio di oggi, nella quale ha spiegato l'accaduto VIDEO. Non tutti hanno apprezzato la trovata diLe spiegazioni però non sono piaciute a molti, sia tra i fan dell'artista – che hanno lasciato alcuni commenti a dir poco sprezzanti e delusi sotto al suo ultimo post su facebook – che a tanti addetti ai lavori. Emblematiche in tal senso le parole di #, uno degli artisti più stimati della nuova scena milanese, sia per le sue doti liriche – il suo rap, ...