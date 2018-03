Nell' era della dissimulazione l' unica maggioranza sicura è il partito del non voto

“Aiuto - sta morendo”. Terrore Nella sala del cinema : l’assurda dinamica - imprevedibile. Quel grido improvviso a film appena finito. Una storia talmente inverosimile da non sembrare nemmeno vera : Una dinamica talmente assurda che sembra presa dalla gag di un film comico e che invece ha avuto risvolti drammatici per una persona che ha finito per perdere la vita a seguito di un incidente davvero inverosimile. Eppure, stando agli investigatori accorsi sul posto, così sono andate le cose: un uomo ha infatti perso la vita dopo che la sua testa è rimasta incastrata sotto al sedile reclinabile della sala di un cinema di Birmingham, in ...

Scambi e relazioni con imprese dell'area islamica. Le operazioni doganali per esportare senza rischi. Nella sede camerale di Treviso e Nella ... : ... sede di Belluno L'economia mondiale " afferma il Presidente Pozza rappresenta sempre di più un punto di riferimento per il business delle nostre imprese che, nell'era dell'economia globalizzata, si ...

Pallone partita inaugurale mondiali Russia viaggerà Nello spazio : Il Pallone con cui si giocheranno i primi minuti della Coppa del Mondo di Russia 2018 inizierà domani un viaggio nello spazio. “Prendiamo il Pallone e lo riportiamo per la prima partita”, ha detto il cosmonauta Oleg Artemyev dalla stazione spaziale di Baikonur in Kazakistan. Il russo inizierà domani notte un viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che dista circa 400 chilometri dalla terra. A maggio, il suo collega ...

“Ci spiano così”. La verità su Facebook. Il social è Nella bufera : Una notizia che non piacerà ai quasi due miliardi di utenti Facebook e che ha buttato il social nella bufera compreso il suo fondatore Mark Zuckerberg convocato dalla commissione Cultura della Camera dei Comuni – la camera bassa del Parlamento del Regno Unito – per riferire sulla vicenda delle decine di profili utilizzati dalla società di consulenza Cambridge Analytica a scopi elettorali. Facebook ci “spia” ed è ...

Allerta Meteo Sardegna : ancora piogge e temporali Nelle prossime ore - temperature in calo : E’ stata prolungata fino alla mezzanotte di mercoledi’ 21 marzo l’Allerta Meteo della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico con criticita’ ordinaria (gialla). Le zone interessate sono l’Iglesiente, il Campidano, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Mentre il vento ha lasciato la Sardegna, su tutta l’isola rimane la pioggia e le basse temperature e, almeno fino a meta’ della prossima ...

Cadavere mummificato rinvenuto Nella sua casa : era scomparso dal 2011 Video : A Venezia è stato rinvenuto il il Cadavere #mummificato di un uomo all'interno della sua casa, dopo sette anni di silenzio, tanto che dal 2011 era stato cancellato dall'anagrafe. Se non fosse stato per un vicino di appartamento, che ha visto la sua porta socchiusa, fino a quel giorno sempre chiusa, e avvisato i carabinieri, che sono prontamente intervenuti sul posto, il professor Lelio Baschetti, nato nel 1943, sarebbe rimasto il fantasma che ...

“Ci spiano così”. Facebook Nella bufera : E’ bastata un’app per consentire a Cambridge Analytica, la società di big data impiegata per la campagna di Donald Trump e per la vittoria della Brexit, di raccogliere le informazioni personali di 50 milioni di utenti a loro insaputa. L’app utilizzata, rinominata “thisisyourdigitallife” è solo una delle tante che ruotano nell’orbita di Facebook, dove migliaia di utenti, accedendo a test, giochi e quiz ...

Facebook Nella bufera<br>Anche il Parlamento Ue convoca Zuckerberg : Martedì 20 marzo 2018 - Il titolo di Facebook in Borsa continua a crollare e oggi trascina con sé anche gli altri social network: Twitter ha perso il 9,68%, Snapchat il 3,6%. La creatura di Mark Zuckerberg anche oggi perde oltre il 5% in seguito allo scandalo Cambridge Analytica e alle inchieste partite nei suoi confronti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ora anche il Parlamento Ue vuole sentirlo.La Commissione parlamentare britannica su ...

Camera e Senato - Romani (FI) : “Incontro positivi”. ToniNelli (M5s) : “Stiamo parlando delle vicepresidenze” : Giornata di incontri frenetici condotti dal Movimento 5 Stelle. Gli accordi sulle presidenze delle due Camere sembrano essere chiusi, perché – rivela Paolo Romani – abbiamo parlato dei profili degli uffici di presidenza (quattro Vicepresidenti, tre Questori ed otto Segretari d’Aula, ndr) in termini quantitativi”. Romani precisa: “I nomi riguardano i leader dei partiti – ma il metodo sarà incentrato sul numero ...

M5s - Fraccaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. ToniNelli : “Tutti i partiti si parlano - saprete i nomi per tempo” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...

settimanale chi * RIVELATA PER LA PRIMA VOLTA LA STATUA IN 3D CHE RICREA IL CORPO CHE ERA STATO AVVOLTO NellA SANTA SINDONE - foto - - : «E ormai anche la scienza è di questa opinione. Noi abbiamo studiato per anni usando le più sofisticate tecnologie in 3d l'immagine lasciata dal CORPO sul lenzuolo. E la STATUA ne è il risultato ...

