Nel parlamento del Kosovo volano gas lacrimogeni | lo stratagemma dell' opposizione per

Facebook Nella bufera<br>Anche il Parlamento Ue convoca Zuckerberg : Martedì 20 marzo 2018 - Il titolo di Facebook in Borsa continua a crollare e oggi trascina con sé anche gli altri social network: Twitter ha perso il 9,68%, Snapchat il 3,6%. La creatura di Mark Zuckerberg anche oggi perde oltre il 5% in seguito allo scandalo Cambridge Analytica e alle inchieste partite nei suoi confronti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ora anche il Parlamento Ue vuole sentirlo.La Commissione parlamentare britannica su ...

Laura Boldrini umiliata da Liberi e Uguali : eletta Nel partito più maschilista di tutto il Parlamento : Sarebbe un silenzio ingeneroso, perché stiamo parlando di una corrente del costume, prima ancora che della politica, che ci ha allietato a tutte le ore, su tutti i canali, in tutti i convegni, da ...

Marcegaglia : Nel nuovo parlamento ancora non abbastanza donne : Roma, 15 mar. , askanews, - "Vedevo dei dati di 10 anni fa, era al 9,10%, quindi è sicuramente aumentata, ma è inferiore a quanto dettava la legge elettorale, il Rosatellum, che era il 40%. Quindi si ...

Lega - l'ex sindaco di Adro va a Strasburgo : subentra a Salvini Nell'Europarlamento : Oscar Lancini era diventato celebre per aver tappezzato le scuole del paese con il 'sole delle Alpi'. Condannato a tre anni per una vicenda di appalti, ha...

Chi c'è Nel nuovo Parlamento - quelli che a volte ritornano - Iwobi e gli altri - : Roma, 8 mar. , askanews, Nel nuovo Parlamento donne, poche, rispetto alla stragrande maggioranza di maschi, diverse new entry, ma anche tanti big che tornano. E decani che tra pochi giorni vivranno, ...

Mattarella : Il Parlamento sia responsabile Nell'interesse del Paese : Roma, 8 mar. , askanews, Il Parlamento deve mostrare senso di responsabilità e collocare al centro della sua azione l'interesse generale del Paese e dei suoi cittadini. Lo ha detto il presidente della ...

La svolta rosa del Parlamento : mai così tante donne Nella storia della Repubblica : L'otto marzo può essere festeggiato con il record storico della presenza di donne in Parlamento: sfondata quota cento elette al Senato , saranno 108 su 315, 22 in più, e sfondata quota duecento alla ...

Exit poll - 5Stelle primo partito oltre il 30%. Nel centrodestra testa a testa tra Fi (15%) e Lega (15%). Pd giù (21-22%). Bonino in Parlamento (3%). Italia ingovernabile : Su Leggo.it i primi Exit poll delle elezioni politiche del 4 marzo. Secondo l'istant poll realizzato da SWG per La 7 al proporzionale per la Camera l'M5s è il primo partito...

[Il retroscena] Salvini al bivio - al governo con il Pd di Renzi Nella grande coalizione o in Parlamento sarà il caos : Rappresenterò il made in Italy nel mondo, l'italian style". Impossibile, gli fa eco il leader di Fi : "La Meloni ha una forza politica che ha il 5% dei voti totali, Salvini ha il 15%, noi siamo al 18%...

Qual è il ruolo del parlamento Nella formazione del governo? - : Ecco come e quanto incidono Camera e Senato nella composizione di un nuovo esecutivo. In vista del voto del 4 marzo, con " Io voto perché " Sky TG24 chiede agli italiani che hanno deciso di andare a ...

Chi entra Nel prossimo Parlamento? Molti candidati nuovi ma in fondo alle liste : Oltre due su tre dei candidati nei collegi uninominali, dove il risultato è più incerto rispetto ai collegi plurinominali, non ha alle spalle alcun mandato da parlamentare. È quanto emerge da un’analisi sulle candidature realizzata dall’Istituto Cattaneo. Le “new entry” in lista sono di più nei due partiti più «nuovi», come Leu e il M5S: rispettiva...

Taxi M5s per il Parlamento. A bordo Nelle liste ex assessori e passati candidati candidati di destra e di sinistra : Per il 4 marzo è stata messa in funzione una lavatrice che lava i panni di molte biografie di candidati M5s. Le centrifuga e le fa risultare nuove ma nuove non sono. Molti aspiranti deputati e senatori nella squadra di Luigi Di Maio hanno un passato partitico alle spalle, chi viene da destra, chi da sinistra, chi come Claudio Consolo, lo sfidante di Emma Bonino in Senato nel Lazio, faceva il consulente giuridico per il guardasigilli ...

Nella Francia di Macron ora è vietato ostentare simboli religiosi in Parlamento : Sul piano del laicismo la Republique en Marche di Emmanuel Macron sembra non discostarsi troppo da quelle precedenti. La scorsa settimana il Consiglio direttivo dell’Assemblea Nazionale francese, presieduta da François De Rugy, ha adottato, infatti, un provvedimento che vieta ai deputati di presentarsi in aula ostentando simboli religiosi e che li obbliga a recarsi in Parlamento con un abbigliamento ...

La carica dei portavoce : dallo staff dei politici a un posto Nelle liste elettorali - così gli spin doctor approdano in Parlamento (di C. ... : ... altro esponente dell'universo Margherita che da storico portavoce di Francesco Rutelli durante gli anni da sindaco di Roma e non solo è riuscito ad approdare nel mondo della politica nella 17esima ...