Nel 2017 crescita del 20% del lavoro somministrato

Roma - nel 'Tiramisù day' la Capitale spiazza tutte le altre città italiane : prima Nel 2017 per gli ordini a domicilio : A contendersene la ricetta, , da secoli, sono il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia ma è sicuramente Roma a celebrarlo con più gusto e affetto. Nella giornata in cui si celebra il tiramisù, la Capitale ...

Lloyd's : perdita lorda oltre 2 mld di euro Nel 2017 su catastrofi naturali : Il gruppo assicurativo Lloyd's ha chiuso il 2017 con una perdita lorda aggregata del mercato pari a 2,3 miliardi per il 2017 rispetto all'utile lordo di 2,5 miliardi registrato nel 2016. I premi lordi ...

SIX : utile in calo del 6 - 2% Nel 2017 - fatturato +5 - 8% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Giornata delle Foreste - Coldiretti : un bosco su 5 a fuoco Nel 2017 : Negli ultimi dieci anni in Italia si è scatenato un vero inferno di fuoco che ha distrutto 684mila ettari di alberi con 1 bosco su 5 bruciato nella stagione record del 2017, mettendo a rischio interi ecosistemi e minacciando pascoli e attività agricole. E’ quanto emerge da un’elaborazione Coldiretti in occasione della Giornata delle Foreste su dati Effis per gli incendi che hanno colpito i boschi italiani dal 2008 a oggi. A bruciare – sottolinea ...

Telesia - conti in salita Nel 2017 : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Telesia approva il bilancio 2017, il primo dopo l'ammissione all'AIM. Il totale dei ricavi è passato da 5,04 milioni di euro del 31 dicembre 2016 a 5,49 ...

Lavoro - i contratti stabili Nel 2017 sono tornati al livello del 2014 : Dopo la crescita nel 2015 e 2016, grazie agli incentivi contributivi, i contratti a tempo indeterminato nel 2017 diminuiscono

Il 21 marzo si festeggia il 'tiramisù day' : a Napoli Nel 2017 ordinati 165 kg di Tiramisù : ... conferma la sua posizione di dolce più amato anche a domicilio! Secondo l' Osservatorio Just Eat, l'app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, il ...

Enervit - conti in salita Nel 2017 : Teleborsa, - Enervit chiude il 2017 con ricavi pari a 56,1 milioni di euro in crescita del 3,1% rispetto ai 54,4 milioni di euro conseguiti alla fine dell'esercizio 2016. L' utile netto pari a 2,9 ...

Italia - Nel 2017 in calo le controversie fiscali : Teleborsa, - Al 31 dicembre 2017 le controversie tributarie pendenti , 417.635, si sono ridotte del 10,75% rispetto al 31 dicembre 2016 , proseguendo il trend positivo di diminuzione iniziato dal 2012.

BasicNet (Kappa) - Nel 2017 sponsorizzazioni e adv per 24 - 6 milioni : E' quanto emerge dal bilancio della società torinese chiuso con un utile di 10,64 milioni. L'articolo BasicNet (Kappa), nel 2017 sponsorizzazioni e adv per 24,6 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I contratti stabili Nel 2017 tornano al livello del 2014 : Dopo la crescita delle assunzioni stabili nel 2015 e 2016 trainata dagli incentivi contributivi, i contratti a tempo indeterminato nel 2017 diminuiscono e tornano a livello del 2014.È quanto emerge dalle tabelle contenute nella Nota congiunta sull'occupazione di Istat, Ministero Lavoro Inps, Inail e Anpal secondo le quali nel 2017 le attivazioni a tempo indeterminato e le trasformazioni in rapporto di lavoro stabile sono state 2.220.000 ...