«Nei seggi elettorali in Russia regnava un' atmosfera festiva»

Elezioni 2018 - in Sicilia il M5s elegge 53 parlamentari (su 77) ma c’è un problema Nei subentri : più seggi che candidati : Hanno fatto il cappotto. Forse anche un po’ troppo. Il successo del Movimento 5 stelle in Sicilia crea un problema nell’attribuzione dei seggi. Oltre a tutti i 28 collegi vinti all’uninominale, infatti, i pentasteallati eleggono anche 25 parlamentari, tra Camera e Palazzo Madama, nei listini proporzionali. Vuol dire che dei 77 parlamentari eletti in Sicilia, 53 sono del movimento di Luigi Di Maio: più di due terzi. Una vittoria ...

Elezioni Politiche 2018 : Il Tagliando Antifrode Crea Code Nei Seggi : Roma - Tra le novità introdotte dal 'Rosatellum', e valida solo per le Elezioni Politiche, ha debuttato oggi - Creando un certo rallentamento ai Seggi, con Code anche di varia entità - il Tagliando Antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto. Si tratta di un Tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice ...

150 autisti bus impegnati Nei seggi : ANSA, NAPOLI, 4 MAR - Pochissimi autobus in giro ma funicolari e metropolitane funzionanti. La giornata elettorale è stata caratterizzata a Napoli anche da una sensibile riduzione del trasporto ...

“Alcuni dovranno rivotare” - caos elezioni : è successo Nei seggi. Code - ritardi e disagi da nord a sud - ma un caso è davvero emblematico e sta suscitando più di una polemica : Urne erte fino alle 23, disagi ritardi e contestazioni: l’Italia vota. Il nuovo sistema elettorale con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode, però, ha provocato ritardi, Code e disagi un po’ ovunque. Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono state segnalate a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e ...

Il tagliando antifrode sulle schede rallenta il voto : lunghe file Nei seggi a Roma e Milano. Voto sospeso ad Alessandria : file, in alcuni casi anche lunghe, si stanno creando nei seggi per le votazioni in corso. In particolare a Roma, sono segnalate code in molte sezioni, dovute alle novità del Voto, specialmente il ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni politiche - dipendenti Atac al lavoro Nei seggi - 4 marzo 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: elezioni politiche 2018 si vota, 46 milioni di italiani chiamati alle urne. elezioni anche in Lombardia e Lazio.

Elezioni 4 marzo - caos a Palermo per le schede errate. Ritardi Nei seggi : Anche un'ora e mezza di ritardo nell'apertura dei seggi a causa della ristampa last minute di 200mila schede errate Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto Elezioni, Pd: errore su schede ...

Roma - autisti di bus e metrò ai seggi come scrutatori : rischio caos Nei trasporti : Molti addetti dell'Atac presteranno servizio per le elezioni ed è già scattata la rimodulazione degli orari dei mezzi pubblici nei prossimi giorni. Protestano gli utenti e il Codacons annuncia un esposto

