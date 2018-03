Negli Usa class action contro Facebook

Facebook - Negli Usa scatta la prima class action : scatta la prima class action contro Facebook e Cambridge Analytica negli Stati Uniti. L'azione legale è stata avanzata presso la corte distrettuale di San Josè, in California, e...

Bufera di neve Negli Usa - quasi 4mila voli cancellati : chiusa anche la Casa Bianca : Oltre 70 milioni di americani sono in allerta per la tempesta, secondo Flightaware.com i voli cancellati sono già 3.900 e anche il servizio ferroviario è limitato. La quarta Bufera di...

Negli Usa un bambino di 9 anni spara e uccide la sorella di 14 per un controller ma non bisogna dimenticare che il problema non sono i videogiochi : In un clima molto delicato per i videogiochi Negli USA, con il presidente Donald Trump che sembra aver individuato nel medium un possibile capro espiatorio per la violenza che colpisce il Paese, arriva la notizia di una tragedia che inevitabilmente alimenterà ancora di più il dibattito.Nel Mississipi un bambino di 9 anni spara e uccide la sorella di 14 anni, Dijonae White. A riportare la notizia il sito della BBC e Clarion Ledger, portale che fa ...

Entra Negli armamenti della flotta navale USA un sottomarino nucleare con un joystick - : Secondo i media statunitensi, a bordo del sottomarino manca il periscopio e al posto di tubi e obiettivi è dotato di telecamere e monitor rotanti a 360 gradi. Ora questi mezzi saranno manovrati non da ...

Una mano riformista - l'altra armata. Mbs sbarca Negli Usa per un patto con Trump : Mbs sbarca in America. Con una mano riformista,nel campo dei diritti umani e civili, e con l'altra pesantemente armata. Con una priorità assoluta: stringere un patto con Donald Trump e convincerlo a disdettare l'accordo sul nucleare con Teheran.Alla Casa Bianca arriva Mohammmed bin Salman, il giovane e ambizioso principe ereditario saudita. Mbs (così è anche conosciuto per brevità mediatica) veste i panni del ...

Colpo di Ferragamo contro i falsi : indennizzo da 60 milioni Negli Usa : Il gruppo Salvatore Ferragamo parla di un 'nuovo importante risultato nella lotta alla contraffazione'. E celebra così quanto ottenuto negli Stati Uniti, in particolare al Tribunale di New York, che ...

Enel fornirà energia eolica Negli Usa a Facebook e Adobe : Teleborsa, - Enel Green Power North America , EGPNA , , controllata statunitense per le rinnovabili di Enel ha siglato un nuovo accordo di fornitura energetica con Facebook ed Adobe , per la vendita ...

In attesa dei dazi l'export italiano Negli Usa va in rosso a gennaio : L'avvio della guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea segna una decisa frenata delle esportazioni Made in Italy in USA . Dopo aver toccato nel 2017 il record storico di 40,5 miliardi di ...

Cane imbarcato su aereo sbagliato : volo deviato Negli Usa - : La United Airlines è stata costretta a deviare un volo da Newark a St.Louis fino in Ohio per velocizzare il ricongiungimento dell'animale con i suoi padroni

ROCCO CASALINO M5S - FALSO MASTER NEL CURRICULUM?/ Vito Crimi lo difende : "Era un semplice corso Negli Usa" : ROCCO CASALINO M5s, FALSO MASTER nel CURRICULUM? Sul profilo Linkedin (e non solo) spunta un MASTER in economia negli Usa. Lui nega di averlo mai inserito personalmente e...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:42:00 GMT)

Casalino - Crimi (M5s) : “Rocco non ha mai scritto di avere un master - era un semplice corso Negli Usa” : “Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il suo Cv e non era indicato il possesso di alcun master, bensì la semplice partecipazione ad un corso in Business Administration negli Usa”. Il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi spiega così la vicenda del master ...

Rocco Casalino M5S - nel curriculum un Master Negli Usa ma l'Università nega. Lui : 'Mi hanno hackerato' : Un Master negli Stati Uniti per Rocco Casalino , capo della Comunicazione del Movimento 5 Stelle , che appare e scompare dal curriculum presentato alle primarie delle regionali lombarde del 2013 e dal ...

Crimi - M5s - : in cv Casalino non master ma semplice corso Negli Usa : Roma, 17 mar. , askanews, 'Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del ...