‘ndrangheta | noi ci mettiamo la faccia Da Reggio Calabria un video per ricordare le

(Di mercoledì 21 marzo 2018) “Per le vittime innocenti della ‘ndrangheta noi cila”. Singolare iniziativa del sindaco metropolitano diGiuseppe Falcomatà che in undiffuso sui social, realizzato con gli assessori e i consiglieri della sua maggioranza, ha ricordato il lungo elenco dei nomi delle vittime della criminalità organizzata in. “Vogliamo ricordarli tutti – ha spiegato il sindaco – alla vigilia della giornata nazionale della memoria e dell’impegno per le vittime di mafia, dauna testimonianza di memoria che racconta le storie di chi è stato colpito dalla ‘ndrangheta. Tanta rabbia, ma anche speranza e volontà di riscatto per una terra che oggi ha deciso di voltare pagina”. L'articolo ‘ndrangheta, noi cila. Daunperle vittime innocenti ...