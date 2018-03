Nba | Towns 30 | Minnesota strapazza i Clippers Davis trascina New Orleans Jazz suonati

Nba - i risultati della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards- Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...

Nba 2017-2018 : Cavaliers in crisi - ko anche a Indiana. Volano Warriors e Rockets - Towns trascina i Wolves : Terza sconfitta consecutiva, settimo passo falso nelle ultime nove partite. Il ruolino di marcia dei Cleveland Cavaliers è il segnale di una crisi che non si arresta neanche nel corso dell’ultima notte NBA. I Cavs escono sconfitti 97-95 dal Bankers Life Fieldhouse ad opera degli Indiana Pacers, abili nel ribaltare un match che nel finale sembrava segnato e nel consolidare la propria posizione in zona playoff. A decidere il match è il ...