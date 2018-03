Nba risultati | Harden con 42 punti ferma Portland | Boston beffa Oklahoma City

Nba risultati : LeBron straripa e piega i Bucks - Belinelli e Philadelphia avanti tutta : LeBron James in versione più forte del pianeta consegna a Cleveland la vittoria casalinga contro Milwaukee con una tripla doppia da 40 punti. Ai Bucks non basta lo show nel finale di Giannis ...

Nba risultati : Portland ha fatto 13 - New Orleans travolge Boston : Portland si conferma la squadra più calda della Nba, prendendosi a casa Clippers la 13ª vittoria di fila e spingendo un po' più fuori dai playoff la squadra di Danilo Gallinari. In chiave postseason ...

Nba - risultati della notte : Harden trascina Houston - 13 in fila per Portland : Clippers ko : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 120-129 TABELLINO Il quinto successo in fila di Houston assume toni ancora più importanti se si pensa che la squadra di D'Antoni ha vinto 22 delle ultime 23 gare ...

Nba risultati : Rockets tiranni del West - rilancio Spurs coi Wolves : Houston continua a marciare in cima al West : a New Orleans, che rallenta la corsa playoff, è arrivata la quarta vittoria consecutiva. Torna a splendere anche San Antonio, che battendo Minnesota ...

Nba - risultati della notte : Portland fa 12 in fila - Houston vince a New Orleans - crollo Denver a Memphis : Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 100-87 IL TABELLINO La squadra più calda della NBA non sembra dare segni di cedimento: i Portland Trail Blazers hanno vinto la dodicesima partita consecutiva, ...

Nba risultati : Warriors decimati al tappeto - Toronto vola - Okc corre : Nel momento più caldo della stagione, con buona parte dei rapporti di forza della Western Conference ancora da delineare , dietro Houston e Golden State, , i Thunder sembrano aver cambiato marcia. Il ...

Nba - risultati della notte : OKC batte L.A. - Toronto fa 11 in fila - Warriors ko in casa senza stelle : Oklahoma City Thunder-L.A. Clippers 121-113 IL TABELLINO Il successo di OKC sugli L.A. Clippers ha due volti, uno noto e uno insospettabile. Il primo è ovviamente quello di Russell Westbrook, che ...

Nba - i risultati della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...

Nba - i risultati della notte : Portland fa 10 vittorie in fila - 99tripla doppia di Westbrook : Portland Trail Blazers-Miami Heat 115-99 IL TABELLINO Guarda tutti i video Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 106-101 IL TABELLINO Il contributo di Russell Westbrook, soprattutto in attacco, non è ...

Nba - risultati della notte : i Clippers avvicinano San Antonio - Miami distrugge Washington : L.A. Clippers-Orlando Magic 113-105 IL TABELLINO Si conclude nel migliore dei modi il periodo casalingo di sei gare consecutive allo Staples Center per i Clippers, che grazie ai 25 punti di Lou ...

Nba risultati - Toronto ferma Houston - LeBron cade in casa Clippers : Toronto, la miglior squadra dell'Est, a fermare la corsa dei Rockets, sconfitti in Canada per la prima volta dopo 17 vittorie di fila nonostante i 40 punti di James Harden. LeBron James e i suoi Cavs ...

Nba - risultati della notte : Portland interrompe la striscia di Golden State - i Cavs cadono a L.A. : Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 125-108 IL TABELLINO Dopo neanche mezz'ora dalla fine della gara, Damian Lillard era già in vena di proclami, dichiarando a ESPN " We are the real deal ", ...

Nba - i risultati della notte : Boston ritrova Irving e batte Minnesota - vince OKC : Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 109-117 IL TABELLINO Boston riaccoglie Kyrie Irving, fermato da un dolore al ginocchio sinistro nell'ultima gara contro Chicago, e i Celtics hanno bisogno del ...

Nba - i risultati della notte : Anthony Davis da MVP - nona vittoria Pelicans. Lillard trascina i Blazers : Portland Trail Blazers-New York Knicks 111-87 IL TABELLINO Damian Lillard segna 37 punti con sei assist e otto triple, una per ogni vittoria messa in fila dai suoi Blazers in questo strepitoso momento ...