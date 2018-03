NBA | la tripla di Morris condanna OKC | Boston rimonta 6 punti in 20 secondi

NBA - Cavaliers - ci pensa super LeBron : 40 punti - tripla doppia e successo contro i 37 di Antetokounmpo : L'unica risposta a cui sono giunto è che James è semplicemente il miglior giocatore al mondo". Milwaukee infatti resta in partita poco più di un tempo, prima di scivolare oltre la doppia cifra di ...

NBA Regular Season 2017/18 : Mister tripla doppia Westbrook porta in alto i Thunder - impressionanti le strisce vincenti di Raptors e Blazers! : Sono stati tre giorni molto soft e quasi di rifiato prima dell’ultimo sforzo quelli di questa terza settimana di marzo dell’NBA Regular Season 2017/18. Protagonista assoluto è stato Russell Westbrook, autore di due triple doppie consecutive. Ancora benissimo Blazers e Raptors, che hanno una striscia aperta rispettivamente di 9 e 10 vittorie. Andiamo dunque a vedere i risultati delle partite di questa NBA Regular Season, ...

NBA 2018 : LeBron e Westbrook in tripla doppia - gli Spurs provano a risalire : Con ben 11 partite disputate, la notte NBA appena trascorsa è stata tra le più intense dell’intera annata, anche come numero di squadre impegnate. Con la stagione regolare che sta ormai volgendo al termine, andiamo a vedere quanto successo e come ha influenzato la corsa ai playoff e ai migliori piazzamenti. Non accenna a rallentare Toronto, che ha ottenuto il nono successo consecutivo. Dopo un inizio non certo brillante in casa dei ...

NBA - i risultati della notte : Portland fa 10 vittorie in fila - 99tripla doppia di Westbrook : Portland Trail Blazers-Miami Heat 115-99 IL TABELLINO Guarda tutti i video Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 106-101 IL TABELLINO Il contributo di Russell Westbrook, soprattutto in attacco, non è ...

NBA - Warriors in rimonta - la decide Kevin Durant - tripla doppia per Draymond Green : Anche in una serata in cui i Golden State Warriors devono rinunciare a Steph Curry , la cui caviglia si gira male al termine di una penetrazione costringendolo a lasciare la gara dopo soli 2:23 del ...

NBA - i risultati della notte : fa tutto Westbrook - tripla doppia e buzzer beater : Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 107-110 IL TABELLINO Orlando Magic-New York Knicks 113-120 IL TABELLINO Ci voleva il miglior Trey Burke della stagione , 26 punti in uscita dalla panchina, , l'...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland con una tripla doppia. Houston continua a vincere - perde Boston : Ben nove gli incontri disputati nella notte NBA. Seconda vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers e seconda tripla doppia consecutiva per LeBron James. Nella vittoria per 123-107 sugli Atlanta Hakws, il Re ha chiuso la partita con 22 punti, 17 assist e 12 rimbalzi, trascinando i compagni. I pochi rimasti, perché dopo il terremoto dell’ultimo giorno di trade solo in dieci erano a disposizione. Decisivo è stato il finale di terzo ...

NBA 2018 : tripla doppia di LeBron James e vittoria all’overtime per Cleveland - James Harden ne fa 41 contro Miami : Nottata di emozioni e colpi di scena in NBA. Cinque le partite che hanno regalato spettacolo agli appassionati visto che la sfida tra Pelicans e Pacers è stata posticipata. Reagisce, dunque, al periodo di grande difficoltà Cleveland, reduce dalla battuta d’arresto contro Orlando (14esima sconfitta in 21 partite). Nella sfida del Quicken Loans Arena contro i Timberwolves, i Cavaliers si sono imposti 140-138 all’overtime e neanche a ...

NBA - tripla doppia - stoppata e buzzer beater : King James è onnipotente - i Cavs battono Minnesota : Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 140-138 OT TABELLINO LeBron James segna 37 punti, distribuisce 15 assist, cattura 10 rimbalzi, stoppa la conclusione di Jimmy Butler a tre secondi dalla fine ...

NBA - super Harden con tripla da 60 punti - ko gli Warriors : Notte ricca di sorprese in Nba. La più bella è sicuramente il record di James Harden che ha realizzato una tripla doppia con ben 60 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, tracinando al successo i suoi ...

NBA - Durant domina : tripla doppia. Warriors facile su Minnesota : I Warriors si bevono i Twolves come un bicchier d'acqua. I loro solisti giocano di squadra, come testimoniano i 37 assist di serata, inseriti in un'orchestra diretta da Kerr in maniera ammirevole. ...

NBA 2018 : Golden State vince con un Durant da tripla doppia. Westbrook trascina OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Un Kevin Durant da tripla doppia è il grande protagonista della vittoria dei Golden State Warriors sui Minnesota Timberwolves per 126-113. Super prestazione per KD, che ha messo a referto 28 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. A tutto questo si aggiungono i 25 punti a testa degli “Splash Brothers”, Curry e Thompson. Una partita che gli Warriors hanno indirizzato fin dal primo quarto, chiuso avanti ...

NBA 2018 : Houston supera Miami. New Orleans vince con le sue “Torri Gemelle”. Tripla doppia Griffin - ma Clippers ko : Sono nove le partite della notte NBA. Terza vittoria consecutiva degli Houston Rockets, che si impongono 99-90 contro i Miami Heat. Protagonista del match James Harden, che ha ormai recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per alcune partite. Il “Barba” ha chiuso la sua partita con 28 punti a referto, supportato anche dai 16 punti a testa di Chris Paul ed Eric Gordon. A Miami non è bastata la doppia doppia da 22 punti ...